Стала известна дата выхода песни Little Big для "Евровидения"

Группа Little Big представит песню для международного конкурса "Евровидение" в четверг, 12 марта. Композиция прозвучит в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Ранее вокалист коллектива Илья Прусикин рассказал, что песня будет "веселой". "Мы всегда работали на карнавале, и мы не будем изменять себе", – цитирует участника группы Little Big ТАСС.
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