От Ивана Урганта ушла женщина

По словам светской львицы, "Вечерний Ургант" был ее основным проектом. Тем не менее, ей удавалось совмещать его и с другими сферами деятельности.
"Иван Ургант – мой прародитель в мире телевидения. Не стоит забывать, что я пришла в проект, еще когда училась в питерской Театральной академии, оканчивала четвертый, потом пятый курс. При этом играла на сцене. Все это не мешало мне ездить в Москву, снимать репортажи. Я успешно окончила вуз и продолжила работать", – поделилась Михеева.
"Dance.Революция" станет первым сольным проектом теледивы. К слову, премьера шоу состоится в воскресенье, 9 февраля.
"В этом проекте есть душа. Мне нравится, что я успеваю ещё до выступлений познакомиться с нашими участниками и узнать много для себя нового. У каждого участника – своя история о том, как он пришел именно к этому танцу", – поделилась Михеева.
Отметим, Анна никак не комментирует свою личную жизнь, Она убеждена, что счастье любит тишину. Тем не менее, в беседе с корреспондентом "7Дней" девушка призналась, что пока не замужем.
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