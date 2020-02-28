Известного режиссера ввели в искусственную кому

Режиссер Александр Хван был введен в искусственную кому на две недели. Как сообщает StarHit, кинодеятеля подключили к аппарату вентиляции легких.
Хван был госпитализирован в начале февраля. По словам близких режиссера, врачи диагностировали у него хроническую обструктивную болезнь легких, вызванную многолетним курением.
Медикам уже удалось стабилизировать состояние кинодеятеля – скоро его переведут в обычную палату. "После случившегося ему надо кардинально изменить образ жизни. Врачи категорически запретили курить", – рассказали его друзья.
Напомним, Александр Хван работал над такими фильмами, как "Кармен", "Вместе с Верой" и "Дюба-дюба". Всего на его счету около 30 проектов, передает "Пятый канал".
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Меня тошнит от стариков...
Ваши сценарии развития истории Джигарханяна и узаконенной содержанки певца Казаченко Мартыновой
КТО ПОМНИТ БАБАЕВСКИЙ ШОКОЛАД? Продолжим интересную тему?
Шоколадки ,конфетки ассорти ,продолжение темы!
Началась Масленица. Кто как отмечает?
Кого еще тошнит от стариков?..
Реалист - кибер-рыцарь
Ими гордится страна. Кто самый красивый генерал в России?
Бабаевский шоколад мммм(Продолжаем)
Россия