Бритни Спирс сломала ногу перед камерой

Популярная американская певица Бритни Спирс опубликовала в Сети видеозапись, снятую во время танцевальной тренировки. Звезда получила перелом ноги – этот момент тоже попал в кадр, передает телеканал "360".
В ролике 38-летняя певица продемонстрировала несколько движений под ритмичную музыку. В завершение Спирс подпрыгнула и, видимо, неудачно приземлилась: на записи слышен громкий щелчок. Бритни села на пол и принялась осматривать ногу.
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