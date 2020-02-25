"На иголках и шишках": Тимура Родригеза поймали бегущим по лесу голышом

Знаменитый певец и комик Тимур Родригез попал в неловкую ситуацию. Во время съемок сериала его "скрутили" в обнаженном виде.

Тимур Родризер принял участие в съемках нового комедийного сериала "Корни". В одном из эпизодов киноленты певец появится абсолютно голый. Известно, что он сыграл самого себя и, согласно сценарию, попал в интересную ситуацию. Как признался Тимур, ему предстояло пережить несколько неудобных моментов, но это не стало поводом отказываться от предложения.

"Все бы ничего, но лежать на иголках и шишках в лесу, когда тебя скручивают партнеры по сцене, оказалось не так просто", – поделился певец.

Также Родригез рассказал, что в таком состоянии, которое прописано в сценарии, он никогда не находился, поэтому пришлось его имитировать. Кроме того, комик назвал это отличной возможностью поиздеваться над самим собой.

Сериал "Корни" появится на телеэкранах 10 марта. Картина повествует о циничном топ-менеджере Диме Королеве, который вернулся в родной Залещинск из Москвы ради сноса местного Дома культуры и стройки торгового центра. Кроме Тимура Родригеза в фильме также снялись Марк Богатырев, Елена Валюшкина, Анна Уколова, Антон Лапенко, Сергей Чирков, Юлия Сулес, Владимир Сычев и другие.