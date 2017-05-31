Родригез паникует из-за внебрачных детей в разных городах

Эксклюзив Особое мнение "Дом-2" Что известно о летней свадьбе Тарасова и Костенко Мать запретила приближаться к Василию Степанову

Выбор читателей

Обман Малахова и Шурыгиной взорвал Сеть
Садальский схватил Васильеву за горло у Малахова
Уход Бузовой из "Дома-2" стал сенсацией
У тяжелобольного Андрея Губина "разваливается" тело
Овдовевшая Максакова изуродовала себя
Шепелев сделал невероятный подарок отцу Фриске
партнеры
Среда 31 мая
Лента новостей
16:57
Задержанного на Арбате мальчика отправят на сцену
16:45
Удалившая пациентке 22 здоровых зуба стоматолог пустилась в бега
16:41
Трамп оставил Европу без климата
16:24
Звягинцев привез "Нелюбовь" в Ельцин Центр
16:24
Владимир Путин посетил старообрядцев в Москве
16:06
Партнер NASA заявил о присутствии инопланетян на Земле
16:01
На сколько подорожает проезд в электричках с июля
15:30
Кремль отреагировал на эмоциональное заявление Матвиенко об урагане
15:30
12 миллионам россиян грозит преждевременная смерть
15:13
Как реновация улучшит жизнь москвичей
14:58
"Бриллиантовая" сумка Hermes продана за $380 тысяч
14:49
МЧС сделало экстренное предупреждение о погоде в Москве
14:34
Ракеты "Калибр" вновь удивили мир
14:29
Россия представила виртуальный кинотеатр "Мульт VR"
14:16
Москвичей предупредили о новом урагане
14:07
Полуголый британский повар бьет рекорды YouTube
14:07
Полковник ГИБДД насмешил танцем с Глюк'oZой
14:03
В Москве объявился серийный маньяк-насильник
13:55
Вскрылись доказательства вины Украины в крушении MH17
13:54
В Москве отравили и изнасиловали бизнесвумен
13:31
Раскрыта серьезная уязвимость "Сбербанк Онлайн"
13:05
Число жертв теракта в Кабуле приблизилось к 100
12:57
Что получат москвичи от реновации
12:51
Путин сделал шаг навстречу Эрдогану
12:43
Опубликованы итоги расследования катастрофы Ту-154 в Сочи
12:29
Полиция расследует смерть трех неопознанных свиней
12:18
Пелагея в ярости из-за обнародования ее личного фото
12:07
Вся правда о реновации в Москве
11:53
Киев нашел способ достать "Газпром"
11:48
Александр Серов скрывается из-за жен и дочерей
11:42
Мультфильм "Маша и Медведь" обвинили в пропаганде войны
11:25
На козырьке подъезда на юго-востоке Москвы нашли труп
11:22
Бузова о браке: Мне ставились условия и ультиматумы
11:16
Роскомнадзор требует премиум-подписку на порно
11:14
В клинике в центре Москвы скончалась пациентка
11:07
Участника Roland Garros наказали за поцелуй журналистки (видео)
10:57
Анастасия Волочкова о близости с Сергеем Астаховым
10:46
Как "русский Хатико" помог спасти ребенка
10:43
Россияне стали реже травиться алкоголем
10:39
Москва ударила по террористам под Пальмирой супероружием (видео)
10:31
Перекись водорода и ее необычные свойства
10:25
В подвале кладбища в Москве нашли полуголую женщину в крови
10:20
Как блондинки изменили мир
10:18
Что известно о свадьбе Тарасова и Костенко
10:01
У чиновника из Архангельска конфисковали баню
10:00
Синоптики рассказали о последнем дне весны
09:51
Связанные обетом молчания дети создали тайный кран-чат
09:39
Пьяный водитель спрятался в детском саду после безумной погони
09:30
Подруга Наташи Королевой раскрыла тайну любовного треугольника
09:22
Окровавленная голова Трампа вызвала скандал в США
09:19
Злостные курильщики принесли в бюджет 121 миллион
09:15
Принцессу Диану перед смертью посадили в старое корыто
08:57
Россия ударила по террористам под Пальмирой из Средиземного моря
08:38
Мать запретила приближаться к Василию Степанову
08:34
Синоптики устроили перепалку с МЧС из-за урагана-убийцы
08:30
Мощный взрыв прогремел в Кабуле
08:26
Актер Яглыч побил Бондарчука на вечеринке
08:21
Россиянам сообщили страшные новости о пенсиях
08:13
Путин сделал признание о Трампе
07:52
Умерла сыгравшая девушку Джеймса Бонда актриса
00:12
В МЧС объяснили отсутствие sms-предупреждений об урагане
22:59
Что прячут в конверте "Секрета на миллион"
21:59
Жертвой урагана в Москве стал талантливый футболист
21:56
Роман Павлюченко перешел в ФК "Арарат"
21:52
Как живет Анна Ковальчук
21:48
Московское метро избавят от аудиорекламы
21:36
"Юнармия" открывает летние лагеря
21:15
Напавшему на Путина Порошенко в голову ударил национализм
21:11
Премьер Сербии Вучич подал в отставку
20:53
Знаменитый режиссер скончался в возрасте 75 лет
20:31
Российский ученый обнаружил город инопланетян
20:23
В СК назвали точное количество жертв урагана
20:19
Петренко перед смертью ударил и прогнал дочь
20:01
Трамп публично осадил Меркель
19:55
Москва открыла конкурс по разработке кварталов реновации
19:55
Жителям хрущевок покажут модели новых квартир
19:54
Когда москвичи воспользуются Вторым кольцом метро
19:49
В Анапе ветер унес горку с рабочими в море
19:23
Кети Топурию развели с мужем
19:21
Спаривающиеся верблюды образовали огромную пробку (видео)
19:11
Ураган в Москве назвали началом 35-летних морозов
18:59
Киев объявил Пушкина украинцем
18:54
В Зеленограде упавший шкаф насмерть задавил годовалого ребенка
18:37
63-летняя Вайкуле живет с 20-летним
18:24
Где отдохнуть в Европе за 40 тысяч рублей
18:21
Москвичей пригласили в прошлое
18:09
Что Гордон сделала с губами и щеками
18:07
Лучшие гаджеты для активного отдыха
17:57
Мелания Трамп мстит дизайнерам за бойкот
17:57
"Стена скорби" в Москве впечатлила журналистов
17:55
Джигурда: У Анисиной случился выкидыш
17:54
Отчего плачет актер Владимир Машков
17:50
Как получить компенсацию за ущерб от урагана
17:49
Мать задержанного из-за "Гамлета" мальчика написала заявление на его мачеху
17:38
До чего проституция может довести государство
17:28
Порошенко обвинил Путина в похищении
17:25
Мать беременной звезды "Дома-2" со скандалом гонят с проекта
17:18
Сын о глубокой депрессии Домогарова
17:07
Браку Дональда и Меланьи Трамп вынесли приговор
17:03
На юго-востоке Москвы ребенок упал в подвал заброшенного здания
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

У Олега Табакова украли 677 миллионов рублей
Россиянам сообщили страшные новости о пенсиях
Джигурда: У Анисиной случился выкидыш
Пугачева бросилась к пострадавшему Резнику
Зудина резко отреагировала на пропажу 677 миллионов
Появились первые жертвы мощного урагана в Москве
Шоу-бизнес

Родригез паникует из-за внебрачных детей в разных городах

Тимур Родригез. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalia Shakhanova
Шоумен боится, что поклонницы будут требовать алименты. И категорически против романов на стороне.
прочитано 1293 раза

Шоумен Тимур Родригез – примерный семьянин. Уже десять лет он счастлив в браке с Анной Девочкиной, у пары подрастают двое сыновей – восьмилетний Мигель и четырехлетний Даниэль. Сомнительных отношений артист не завязывает, потому что опасается проблем.

ПО ТЕМЕ

Тимур Родригез удивил снимками ребенка

Тимур Родригез исполнил предназначение мужчины

"Я люблю свою жену и, если честно, побаиваюсь ее, – признался Тимур корреспонденту Dni.Ru на церемонии вручения наград канала Ru.Tv. – Даже и представить себе боюсь, что было бы, если бы какая-нибудь поклонница вдруг заявила, оплати, мол, алименты сыну. А если не одна? А если эти внебрачнные дети вдруг появляются в восьми городах? Нет-нет, не дай бог, никаких романов на стороне".

"Главный постулат, который, по моему мнению, должен быть вытатуирован на лбу у женатого человека: "Даже если ты жутко похотливая скотина, ты не имеешь права забывать о своей семье", – считает артист.

Меж тем, по словам звезды КВН и Сomedy, поклонницы жаждут его внимания. "Однажды мне подарили потрясающий торт, – похвастался Тимур. – Правда, не настоящий, а связанный из ниток. Просто я так много говорил о том, что не ем сладкое, стараясь сохранить кубики пресса, что другого выхода у фанатки не было. Но тот ее подарок меня очень тронул".

Интересно, что сам Родригез в детстве ходил в кружок по вязанию – в том числе для того, чтобы быть среди девушек. "Тогда это мне казалось проявлением воли, с которой никто не должен бороться!" – заверил актер. 

Автор: Феликс Грозданов31 мая 2017, 14:40
ФОТОРЕПОРТАЖ

Киркоров провел вечер с чужой женой

567

комментарии

Политика

Путин сделал признание о Трампе
Напавшему на Путина Порошенко в голову ударил национализм
Трамп публично осадил Меркель
Опустившийся до обвинений Макрон насмешил Россию

Шоу-бизнес

Родственники мешают интимной жизни Владимира Левкина
Яглыч согласился на брак с Рудовой
Барановская перешла дорогу Рудковской
У Ирины Дубцовой роман с известным телеведущим

Проишествия

В Москве объявился серийный маньяк-насильник
Жертвой урагана в Москве стал талантливый футболист
Воздушный шар с влюбленными упал после предложения руки и сердца
Дрожь земли по-киевски: разорванная труба снесла дом (видео)

Lifestyle

Звягинцев привез "Нелюбовь" в Ельцин Центр
Мультфильм "Маша и Медведь" обвинили в пропаганде войны
Киев объявил Пушкина украинцем
Кобзон отчитал обратившуюся к Путину актрису
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова о близости с Сергеем Астаховым

Скандально известная балерина дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

Александр Серов скрывается из-за жен и дочерей

Dni.Ru выяснили, куда пропал популярный исполнитель
Шоу-бизнес

Пелагея в ярости из-за обнародования ее личного фото

Артистка недовольна вмешательством в свою частную жизнь
Происшествия

В Москве объявился серийный маньяк-насильник

Извращенец орудует в районе Медведково

Гороскоп

Астрологический прогноз с 29 мая по 4 июня
Алчность Бузовой погубила брак с Тарасовым
Счастью Преснякова с невестой угрожает другая женщина
У Павла Воли будет третий ребенок

Фоторепортажи

Актер Яглыч побил Бондарчука на вечеринке
Звездные любители крутых машин
Самые соблазнительные платья Канн
Смертельная буря прошла по Москве

Спорт

Участника Roland Garros наказали за поцелуй журналистки (видео)
18-летняя фигуристка Радионова показала горячие фото с Мальдив
Медведева покорила японцев зажигательным танцем (видео)
ФИФА нанесла удар по ЧМ-2018 в России

Регионы

В Анапе ветер унес горку с рабочими в море
Россиянин выиграл 300 миллионов в лотерею
Первое фото с места крушения самолета под Саратовом
Пьяница-муж сделал россиянку порнозвездой
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru