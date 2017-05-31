Родригез паникует из-за внебрачных детей в разных городах

Шоумен боится, что поклонницы будут требовать алименты. И категорически против романов на стороне.

Шоумен Тимур Родригез – примерный семьянин. Уже десять лет он счастлив в браке с Анной Девочкиной, у пары подрастают двое сыновей – восьмилетний Мигель и четырехлетний Даниэль. Сомнительных отношений артист не завязывает, потому что опасается проблем.

"Я люблю свою жену и, если честно, побаиваюсь ее, – признался Тимур корреспонденту Dni.Ru на церемонии вручения наград канала Ru.Tv. – Даже и представить себе боюсь, что было бы, если бы какая-нибудь поклонница вдруг заявила, оплати, мол, алименты сыну. А если не одна? А если эти внебрачнные дети вдруг появляются в восьми городах? Нет-нет, не дай бог, никаких романов на стороне".

"Главный постулат, который, по моему мнению, должен быть вытатуирован на лбу у женатого человека: "Даже если ты жутко похотливая скотина, ты не имеешь права забывать о своей семье", – считает артист.

Меж тем, по словам звезды КВН и Сomedy, поклонницы жаждут его внимания. "Однажды мне подарили потрясающий торт, – похвастался Тимур. – Правда, не настоящий, а связанный из ниток. Просто я так много говорил о том, что не ем сладкое, стараясь сохранить кубики пресса, что другого выхода у фанатки не было. Но тот ее подарок меня очень тронул".

Интересно, что сам Родригез в детстве ходил в кружок по вязанию – в том числе для того, чтобы быть среди девушек. "Тогда это мне казалось проявлением воли, с которой никто не должен бороться!" – заверил актер.