Мужа стошнило от перекроенной интимной зоны звезды "Дома-2"

В минувшем году Розалия Райсон и Андрей Шабарин из "Дома-2" стали мужем и женой. Но как после заключения брака изменилась их интимная жизнь? Герои телестройки рассказали об этом откровенно.



"Мы любим друг друга удивлять, мне нравится вызывать восхищение у мужа, – улыбается Розалия. – То я придумаю что-нибудь необычное, то Андрей. Стараемся так не каждый день, конечно, но регулярно. Чтобы страсть не утихала, эксперименты приветствуются".

Недавно, чтобы порадовать любимого в постели, девушка решилась на заметное увеличение груди. "Доктор сказал на месяц забыть об интиме, но, понятное дело, мы нарушаем. Уже через неделю у нас было "волшебство", – улыбается ненасытная Райсон.

Правда, когда муж впервые увидел перекроенную хирургом грудь жены, его просто стошнило от омерзения. "Когда я впервые сняла бандаж, чтобы показать Андрею новую грудь, он был в шоке, – вспоминает Розалия. – Лежал на диване, широко открыв глаза. Ему тогда показалось, что она слишком большая и смотрится неестественно. Конечно, это было так, потому что через неделю после операции еще остается отек, грудь выглядит не так, как должна. Так что изначально супруга это спугнуло".

"Теперь слышу комплименты каждую ночь", – цитирует Розалию Райсон журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2". А ее мужу очень нравится играть с новой упругой грудью жены. Такой затейник!..