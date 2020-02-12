"Сломал мне нос и выбил зубы": звезда "Дома-2" стала жертвой насилия отчима-наркомана

Судьбу Насти Стецевят на "Доме-2" назвать счастливой нельзя. На телестройку обычно приходят в поисках любви. Но красавица не подпускает к себе парней. Всему виной – серьезная травма, которую она получила в детстве.



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