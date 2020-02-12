"Сломал мне нос и выбил зубы": звезда "Дома-2" стала жертвой насилия отчима-наркомана

До 16 лет девушку воспитывала бабушка. Мать находилась в другом городе, пытаясь заработать на пропитание. Повзрослев, девочка воссоединилась с родительницей. О чем горько пожалела.
К тому моменту мать Насти вышла замуж за нового мужчину. Правда, брак оказался не таким счастливым. Под воздействием запрещенных веществ отчим Насти мог набрасываться на ее маму, избивать до крови и синяков, а когда Стецевят пыталась вступиться за родного человека, то и ей серьезно доставалось.
Позже девочка научилась отвечать агрессивному отчиму на его выпады, и со сломанным носом и выбитой челюстью ходила уже она сама. "Он бил меня по лицу, – плачет Настя. — Челюсть клацает до сих пор. В школу так приходила и думала: интересно, убьет он маму сегодня или нет. Она хотела уйти, но было некуда".
Когда в семье появился ребенок, младший брат Насти, ситуация только усугубилась. У мальчика начались приступы, если отец становился агрессивным.
"У меня были жесткие тренинги,
но все равно в голове это осталось, —
признается Стецевят. – Поэтому
я очень тщательно подхожу к выбору
мужчины. Надеюсь, смогу встретить
того, кому полностью доверюсь", – цитирует Настю журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2".
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