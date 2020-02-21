Знаменитый актер из "Особенностей русской бани" умер в Москве

Российского актера Николая Тонского нашли мертвым в его квартире в Москве. Артисту было 52 года, сообщает Life.
Николай Тонский исполнил главную роль в фильме Виктора Волкова "Триста лет спустя", в котором действие знаменитых "Трех мушкетеров" перенесено в Россию 90-х годов. Также он снялся в картинах "Особенности русской бани" и "Шоу-бой". По данным СМИ, несколько лет назад актер попал в аварию, оправиться после которой так и не смог.
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