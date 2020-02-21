"Для нее пример не я": Алсу о судьбе победившей на "Голосе" дочери Микеллы

У красавицы-Алсу трое детей – Сафина, Микелла и Рафаэль. Средней – Микелле – весной исполнится 12 лет. Она всерьез занимается музыкой, стала одной из победительниц шестого сезона шоу Первого канала "Голос" и намерена идти по стопам мамы. Об этом корреспондент "Дни.ру" поговорил с заслуженной артисткой России и Татарстана за кулисами концерта по случаю Дня всех влюбленных, который в Кремле провел канал "МУЗ-ТВ".

"У Микеллы все складывается – учится, занимается, записывает песни и готовит свой первый сольный альбом, думаю, что до конца года он увидит свет", – заверила Алсу.

Интересно, что юная артистка ориентируется вовсе не на знаменитую маму, а на других исполнителей. "Для нее пример не я, у нее собственные музыкальные предпочтения и любимые исполнители, – говорит певица. – Наша музыка отличается, и это правильно, так должно быть".

Алсу очень радует, что у нее уже две дочери. "Мы как три подружки, – пояснила она. – Поддерживаем друг друга, советуемся, что лучше надеть , что смотрится лучше. А Микелле советую не волноваться перед выходом на сцену, не думать ни о чем, не думать про ноты, а только получать удовольствие, словно поешь для своих друзей".

Микелла ранее в интервью рассказывала: "Я бы хотела пойти по стопам мамы, стать профессиональной певицей, спеть дуэтом с Полиной Гагариной, Алексеем Чумаковым. Мне очень нравятся Ариана Гранде, Билли Айлиш. Сегодня много занимаюсь вокалом, хореографией сценодвижением – всем тем, что важно для артиста. Много внимания уделяю и языкам – учу испанский, иврит, английский, китайский. Словом, это ежедневный, кропотливый труд. Хотя и знаю, что будут встречаться и завистники, и неприятели".