"Для нее пример не я": Алсу о судьбе победившей на "Голосе" дочери Микеллы

"У Микеллы все складывается – учится, занимается, записывает песни и готовит свой первый сольный альбом, думаю, что до конца года он увидит свет", – заверила Алсу.
Интересно, что юная артистка ориентируется вовсе не на знаменитую маму, а на других исполнителей. "Для нее пример не я, у нее собственные музыкальные предпочтения и любимые исполнители, – говорит певица. – Наша музыка отличается, и это правильно, так должно быть".
Алсу очень радует, что у нее уже две дочери. "Мы как три подружки, – пояснила она. – Поддерживаем друг друга, советуемся, что лучше надеть , что смотрится лучше. А Микелле советую не волноваться перед выходом на сцену, не думать ни о чем, не думать про ноты, а только получать удовольствие, словно поешь для своих друзей".
Микелла ранее в интервью рассказывала: "Я бы хотела пойти по стопам мамы, стать профессиональной певицей, спеть дуэтом с Полиной Гагариной, Алексеем Чумаковым. Мне очень нравятся Ариана Гранде, Билли Айлиш. Сегодня много занимаюсь вокалом, хореографией сценодвижением – всем тем, что важно для артиста. Много внимания уделяю и языкам – учу испанский, иврит, английский, китайский. Словом, это ежедневный, кропотливый труд. Хотя и знаю, что будут встречаться и завистники, и неприятели".
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