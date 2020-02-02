Ребенок от другого? Беременную Марину Кравец заподозрили в грязной внебрачной связи

На протяжении долгого времени актриса скрывала свое интересное положение. Только находясь на седьмом месяце, она решилась рассказать об этом.
Кравец опубликовала официальное подтверждение в своем инстаграм-аккаунте. "Мы ждем новый мир. Новый мир ждет нас", – заявила звезда.
Вот только пользователи Сети засомневались, что отцом ребенка является муж юмористки Аркадий Водахов. Всему виной комментарий Ильи Соболева, который является коллегой телеведущей.
"И главное – мне ни слова благодарности???" – возмутился юморист.
Очевидно, что это всего лишь безобидная шутка. Ведь в их юмористическом коллективе принято подтрунивать друг над другом.
За семь лет совместной жизни ни Кравец, ни Водахов не были замечены в неверности. Перед тем, как связать себя узами брака, молодые люди встречались шесть лет. Аркадий является не только мужем Марины, но и ее продюсером. Как рассказывала сама ведущая, он во всем поддерживает ее и совершенно не ревнует к коллегам.
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