Звезда Disney умерла от рака

Актриса из Уганды Никита Перл Валигва скончалась на 16-м году жизни. Причиной смерти стала злокачественная опухоль мозга.
Страшный диагноз девушке поставили еще в 2016-м. Через год медики сообщили о ремиссии, и артистка смогла вернуться в школу. Однако в 2019-м у звезды вновь обнаружили рак.
Напомним, что Никита Валигва прославилась благодаря роли Глории в картине студии Disney "Королева из Катве". Фильм повествует о шахматистке из Уганды Фионе Мутеси, сообщает "Вечерняя Москва".
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