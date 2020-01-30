Американская супермодель приспустила джинсы и показала прозрачное белье

Американская топ-модель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски выложила в свой профиль в "Инстаграме" новые откровенные фотографии. На этот раз девушка снялась в рекламе собственного бренда нижнего белья Inamorata Woman. Кадры появились в Сети в среду, 29 января. Таким образом модель анонсировала запуск новой коллекции.

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