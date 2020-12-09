Полтора миллиона на ветер: муж Алины Вердиш подала в суд на эксперта "Битвы экстрасенсов" Сергея Сафронова

Участница "Битвы экстрасенсов" Алина Вердиш обвинила иллюзиониста Сергея Сафронова в том, что он присвоил ее полтора миллиона рублей. Взамен он обещал ей подсказывать на шоу, чтобы она могла легко одержать победу. Однако этого не произошло, и победил другой участник.
Сергей Сафронов все обвинения отрицает и выдвигает встречные обвинения Вердиш в клевете. Сафронов утверждает, что ему угрожали, и готов предоставить доказательства этого.
Тем не менее, полиция все же начала проверку. А пока в причинах произошедшего разбираются правоохранители, руководство канала ТНТ все-таки приняло решение об увольнении скандального эксперта.
Сегодня в конфликт вмешался супруг Алины Вердиш. Евгений Цицин подал иск к Сергею Сафронову, который был официально зарегистрирован судом. Муж медиума все это время платил иллюзионисту за продвижение Алины Вердиш на программе. Средства перечислялись со счетов Цицина. В общей сложности семья Алины Вердиш выбросила на ветер полтора миллиона рублей.
Несмотря ни на что, коллеги защищают Сергея Сафронова. По их словам, Алина Вердиш платила ему за уроки актерского мастерства. Именно этот бизнес официально зарегистрирован Сергеем, сообщает ФАН.
Напомним, по словам Алины Вердиш, за испытание "Ширма" Сергей Сафронов получил 500 тысяч рублей, за "Багажник" – почти миллион. За каждый последующий этап конкурсов Сафронов просил по 200 тысяч рублей.
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