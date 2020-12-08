Вслед за Маркл? Кейт Миддлтон в дерзко красном пальто заметили возле ларька

Принц Уильям и Кейт Миддлтон пустились в рождественский тур. Они уже посетили Эдинбург, Батли, Берик-апон-Туид и Манчестер. После этого герцог и герцогиня посетили замок Кардифф в столице Уэльса, где пообщались с местными студентами. Кейт Миддлтон и принц Уильям обсудили в учащимися непростой период эпидемии коронавируса.
Примечательно, что на герцогине было несвойственно королевской особе дерзкое яркое красное пальто от "Александра Мак Куин" и клетчатый шарф в тон пальто. Обычно королевские особы предпочитают для светских выходов более сдержанные тона в одежде. Поклонники королевской семья уже подумали. что Кейт Миддлтон вслед за Меган Маркл взбунтовалась и решила нарушить каноны. В ходе турне Кейт и Уильям заглянули в рождественский ларек, где попробовали маршмеллоу, пишет Hello!
Рождественское путешествие герцога и герцогини Кембриджских завершится во вторник. В конце маршрута они прибудут в замок Виндзор, где их встретит сама королева Елизавета II и герцог Эдинбургский.
Также они встретятся с принцем Чарльзом и герцогиней Камиллой, чтобы сделать первый официальный совместный снимок всех трех пар в линии престолонаследия.
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