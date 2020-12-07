"Поправлял руками кишки": Вдова Кобзона откровенно о дружбе с Рошалем

Известно, что Иосиф Кобзон глубоко ценил дружбу с Леонидом Рошалем. Две легендарных личности встретились задолго до больших профессиональных успехов.

В программе "Судьба Человека" с Борисом Корчевниковым вдова Иосифа Кобзона рассказала, что она невероятно благодарна Леониду Рошалю "за дружбу длиною в жизнь". Она рассказала, что было время, когда им с супругом было тяжело: они жили в больничной палате. Рошаль навещал их: "Мы играли в нарды, пили чай, рассказывали анекдоты".

Также великий врач много раз приходил на помощь, когда ситуации казались безвыходными. "Когда сын был маленьким, я позвонила Леониду Михайловичу, сказав, что у Андрюшки вздулся живот,наверное, нужна операция. Он к нам приехал и всю ночь поправлял сыну руками кишки. Мы обошлись без операции, и он спас нам Андрюшку", – вспомнила вдова исполнителя.

Нелли Михайловна до сих пор мечтает отблагодарить Леонида Михайловича, она трогательно принесла на программу цветы. Однако Рошаль не принял подарок: "Ты не обижайся, я не могу принять эти цветы, потому что они для тебя! Спасибо, что ты есть", – ответил он подруге.

Леонид Рошаль и Нелли Кобзон много говорили о своих отношениях, вспоминали теплые моменты, многие из которых тесно связаны с Иосифом. Кобзон, как известно, был человеком с выдающимся чувством юмора. Не обошлось без шуток и с Рошалем: он называл друга "городским сумасшедшим", подчеркивая, что тот не пропускает ни одной беды в мире и всегда спешит помогать.



