Вдова Кобзона вышла в свет вместе с известным мужчиной

У пары родились двое детей, и все заботы по хозяйству жена взяла на себя. Любимая окружила певца теплом, заботой и вниманием. Пару считали одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе.
В 2018 году Иосиф Кобзон ушел из жизни. Овдовев, супруга музыканта продолжила заботиться о детях и внуках. К счастью, Нелли не замкнулась в себе после смерти любимого человека. Пенсионерка ведет активный образ жизни: встречается с друзьями и посещает культурные мероприятия.
Так, недавно Нелли Кобзон пришла в Музей Сергея Есенина в Москве. В доме, который расположен в переулке Сивцев Вражек, с начала 1920-х жила первая супруга поэта Анна Изряднова вместе с сыном и свекровью.
С Нелли Кобзон вышли в свет Надежда Бабкина и Сергей Никоненко. Стоит отметить, что известный актер и является основателем музея, он вложил в создание экспозиции не только душу, но и собственные средства. Артист – большой почитатель творчества Сергея Есенина.
Напомним, ранее сообщалось, что Нелли Кобзон подцепила опасный вирус. Вдова певца заболела коронавирусом еще в июне, тогда ее госпитализировали в госпиталь Лапино. К счастью, поражение легких оказалось небольшим, и женщину отправили восстанавливать силы домой.
Популярные темы форума
Вы верите в проклятье?
Дзюба облажался
Запретный плод слаще
Месячные идут две недели
Мы тоже Владика порем. Отличник!
Как долго надо держать траур?
Азербайджан сбил наш вертолет
Женщина рак это беда
Как сказать маме что у меня уже было?
Дочь эскортница