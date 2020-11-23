Вдова Кобзона попросила поставить ему памятник в центре Москвы за 52 миллиона рублей

Народный артист СССР Иосиф Кобзон умер в 2018 году от четвертой стадии рака в возрасте 80 лет. Он долго боролся с недугом, но болезнь оказалась сильнее.
Недавно в СМИ появилась информация, что Иосифу Кобзону поставят памятник с Оружейном переулке в центре столицы. По предварительным данным, на это из регионального бюджета выделят 52 миллиона рублей.
Вдова певца Нелли Кобзон рассказала, что это она придумала поставить такой памятник. Она уже давно настаивает на этом, но о новости услышала впервые.
Нелли и Иосиф Кобзон познакомились в 70-х. К тому времени певец уже дважды состоял в отношениях. Первой его избранницей стала Вероника Круглова, второй – актриса Людмила Гурченко. Но ни с одной из них он не смог построить счастливую семейную жизнь. Лишь Нелли смогла сохранить их отношения. В браке они прожили 40 лет, у них родились двое детей.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что Нелли Кобзон заразилась коронавирусом. Опасный недуг сразил ее еще в первую волну эпидемии. Тогда ее госпитализировали в госпиталь Лапино. К счастью, поражение легких оказалось незначительным, и вдову певца отправили лечиться домой.
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