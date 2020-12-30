Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Он не помог ни одному человеку": Садальский раскрыл шокирующие данные о Баталове
Странное поведение Пугачевой и Галкина вызвало скандал
Международный скандал: Корчевников прилюдно набросился на Зеленского
Вдова и сын убитого Михаила Круга сменили фамилию
партнеры
Среда
30 декабря
Лента новостей
06:02
Катя Лель поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
04:00
Бахрома, пальто без рукавов и кожаный чепчик: стилист разобрал по полочкам стиль Анастасии Решетовой
02:05
Коронавирус: последние новости на сегодня, 30 декабря 2020 года
23:59
"Синяки под глазами": замученный муж Заворотнюк рассказал о серьезном испытании
22:21
Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2020 года
22:09
Протодиакона Андрея Кураева лишили сана
22:01
Что будет с курсом рубля в 2021 году
21:56
СК: Навальный вывел 300 млн руб. в качестве пожертвований
21:50
Геннадий Ветров поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом
21:08
"Скупаю все": Волочкова раскрыла интимные тайны
21:00
После ультиматума Баку армяне в Карабахе устроили бунт
20:39
Греф рассказал о создании специального бункера
20:29
При лобовом столкновении под Дмитровом пострадали люди
20:06
Бывшего епископа РПЦ лишили сана за пьянство и блуд
19:49
"Я выхожу замуж!": Наташа Королева дерзко ответила изменщику Тарзану
19:47
Мэр сибирского города заразилась коронавирусом
19:45
"Я буду помнить его всегда": Лена Ленина убита известием о смерти
19:30
Банки обвинили в обращении русских людей в рабство
19:20
Лисовец оплакивает кончину великого Кардена: Дизайнер из космоса
19:17
Жителей Московской области предупредили о ледяном дожде
19:02
Пьяный водитель снес гулявшую с внучкой пенсионерку
18:51
Есть жертвы: в Хорватии произошло землетрясение
18:34
Жительница Липецка родила четверняшек
18:23
"Рухнул, потерял сознание": разбивший Прилучному лицо бизнесмен раскрыл детали драки
18:22
В Москве из-за коронавируса продлили зимние каникулы
18:22
В Подмосковье горит трехэтажный ресторан
18:03
"Каждый зарабатывает, как может": Харламов поглумился над Куценко
17:23
"Потерянное десятилетие": экономист Чалый вынес приговор режиму Лукашенко
17:22
Путин поручил решить вопрос с индексацией пенсий работающим россиянам
17:16
Алибасов вышел на связь после слухов о взломе квартиры полицией
16:58
Появились подробности о состоянии измученной ковидом Фрейндлих
16:27
"Пора возвращаться в реальность": заработавшийся Ревва перепутал туалеты
16:25
Сотрясение мозга и травма носа: коллегу Гуфа избили в ночном клубе
16:25
Звезду "Дома-2" Суханову затравили за недоразвитую дочь
16:17
Оставшийся без денег отца Газманов озвучил сумму своих ежемесячных трат
16:15
"Были серьезные операции": обнародованы страшные подробности состояния Шишковой
16:10
"Надо уйти": Александр Петров рассказал о завершении актерской карьеры
15:45
Перекроенное лицо Вайкуле вызвало оторопь: Похожа Лаймочка стала на Аллочку
15:39
73-летняя Варлей заявилась к Галкину и восхитила внешним видом
15:21
"Был вынужден уехать": Виторгану запретили общаться с ребенком
15:18
Давайте молиться: жена призвала россиян поддержать Грачевского
15:04
Умер Пьер Карден
15:03
Судебный беспредел: как у бизнесмена отбирают квартиру за 140 миллионов
15:00
"Мы прекрасная пара": Свиридова сделала заявление о союзе с известным артистом
14:40
"Упал с лестницы": запертый дома Алибасов взмолился о помощи
14:39
Дмитриев заявил об отсутствии политической воли у Лукашенко: Перемены не остановить
14:39
В рейтинге лидирующих по туризму регионов России сменился лидер
14:35
"Дом престарелых": новогоднее фото Пугачевой расстроило подписчиков
14:29
Волочковой на зависть! Сын сбежавшей из России Джанабаевой впечатлил способностями
14:27
Звезду "Сватов" Кравченко с желтой шевелюрой бегом отправили в парикмахерскую
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Хотела меня унизить": Цымбалюк-Романовская о неожиданной встрече с вдовой Джигарханяна
"Больной и глупый человек!": Цымбалюк-Романовская плюнула в лицо обнаглевшей Власовой
На Украине заявили об окончательном разрыве с "русским миром"
"Я выхожу замуж!": Наташа Королева дерзко ответила изменщику Тарзану
"Был вынужден уехать": Виторгану запретили общаться с ребенком
Какой позор: на могилу Абдулова вывалили десять тонн камней и цемента
Шоу-бизнес
Катя Лель поздравила читателей

Катя Лель поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

Катя Лель. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Катя Лель сделала сюрприз для фанатов. Певица записала видеообращение специально для читателей издания "Дни.ру".
прочитано 258 раз

Этот год выдался непростым. Многие артисты остались без работы и жаловались на плачевное материальное состояние. К счастью, в преддверии праздников звездам удалось провести несколько новогодних мероприятий.

На одном из таких концертов появилась и Катя Лель. Артистка обратилась к читателям издания "Дни.ру" и поздравила их с наступающим 2021 годом. "Будьте здоровы! Живите в благости, в радости и в спокойствии. Будьте счастливы!" – отметила певица.

Поздравление Кати Лель с Новым годом читатели могут посмотреть на сайте "Дни.ру".


ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 30 декабря 2020, 06:02

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Дмитриев заявил об отсутствии политической воли у Лукашенко: Перемены не остановить
Политолог Карбалевич: Время работает против Лукашенко
На Украине заявили об окончательном разрыве с "русским миром"
В случае войны 80% украинской армии перейдет на сторону России – политолог Марков

Шоу-бизнес

"Скупаю все": Волочкова раскрыла интимные тайны
"Я выхожу замуж!": Наташа Королева дерзко ответила изменщику Тарзану
Лисовец оплакивает кончину великого Кардена: Дизайнер из космоса
"Рухнул, потерял сознание": разбивший Прилучному лицо бизнесмен раскрыл детали драки

Проишествия

Вскрылись подробности жуткого убийства хореографа в Москве
Раскрыты жуткие причины гибели светской львицы после психбольницы
Жених с шоу "Давай поженимся!" оказался педофилом
Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

Штраф и лишение свободы: ведущий "Мужское/Женское" Гордон вляпался в судебное разбирательство за клевету

Участница шоу написала заявление в полицию
Шоу-бизнес

Оставшийся без денег отца Газманов озвучил сумму своих ежемесячных трат

Сколько тысяч нужно музыканту
Общество

Судебный беспредел: как у бизнесмена отбирают квартиру за 140 миллионов

Его лишают права на законно приобретенное жилье
Шоу-бизнес

"Были серьезные операции": обнародованы страшные подробности состояния Шишковой

У модели сложный путь

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2020 года
Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2020 года
Василиса Володина дала советы по поводу наряда на Новый год
Гороскоп для Водолеев на 2021 год

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Плющенко в шоке от высоких оценок подопечным Тутберидзе: Происходит абсурд!
"Я лежал в реанимации": Плющенко рассказал о тяжелой болезни
По стопам Липницкой? Еще одна молодая фигуристка стала мамой
Ужасные боли: Татьяна Тарасова передвигается на инвалидном кресле

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+