Катя Лель поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

Катя Лель сделала сюрприз для фанатов. Певица записала видеообращение специально для читателей издания "Дни.ру".

Этот год выдался непростым. Многие артисты остались без работы и жаловались на плачевное материальное состояние. К счастью, в преддверии праздников звездам удалось провести несколько новогодних мероприятий.

На одном из таких концертов появилась и Катя Лель. Артистка обратилась к читателям издания "Дни.ру" и поздравила их с наступающим 2021 годом. "Будьте здоровы! Живите в благости, в радости и в спокойствии. Будьте счастливы!" – отметила певица.

Поздравление Кати Лель с Новым годом читатели могут посмотреть на сайте "Дни.ру".



