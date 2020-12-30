Катя Лель поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

Этот год выдался непростым. Многие артисты остались без работы и жаловались на плачевное материальное состояние. К счастью, в преддверии праздников звездам удалось провести несколько новогодних мероприятий.
На одном из таких концертов появилась и Катя Лель. Артистка обратилась к читателям издания "Дни.ру" и поздравила их с наступающим 2021 годом. "Будьте здоровы! Живите в благости, в радости и в спокойствии. Будьте счастливы!" – отметила певица.
Поздравление Кати Лель с Новым годом читатели могут посмотреть на сайте "Дни.ру".
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