Знаменитая российская актриса умерла после жестокого избиения родными

Сайт РАМТа сообщил о смерти актрисы Нины Акимовой. В Молодежном театре она служила с 1983 года и сыграла не один десяток ролей в постановках самых разных жанров.

Среди них – "Сказки Маршака", "Никто не поверит", "Предсказания Эгля", "Отверженные", "Печальный однолюб", До последних дней выходила на сцену в роли миссис Тэтчер в спектакле "Приключения Тома Сойера". Снималась она и в кино – в фильмах "Метель", "Сердце матери". Но никто даже подумать не мог, в каком аду жила актриса.



Накануне канал РЕН-ТВ сообщил, что актриса попала в столичную больницу с серьезными травмами – тело и лицо 75-летней артистки оказалось покрыто синяками на лице, был серьезный ушиб груди.



Именно в таком жутком состоянии актриса приехала на работу в театр. И уже сотрудники срочно вызвали для Акимовой неотложку.

Сразу стали говорить, что это дело рук родственника Акимовой. Якобы, они часто избивали актрису, но она скрывала это. Теперь правду предстоит выяснить следствию.

В этот раз травмы оказались несовместимыми с жизнью – в больнице избитая актриса умерла.

Историк кино и кинокритик Вячеслав Шмыров на своей странице в социальной сети напомнил, что Нина Акимова – младшая дочь великого театрального режиссера, народного артиста СССР Николая Акимова, чье имя носит Санкт-Петербургский академический театр комедии. Мужем актрисы был дипломат в ранге полномочного посла, профессор права Юрий Решетов.