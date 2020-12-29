Жених нарасхват: Харламову сосватали эффектную блондинку

В очередной раз это случилось во время выступления юмориста в Comedy Club. На программу пришли участницы группы "Фабрика", и одна из солисток – Мария Гончарук – решила озаботиться личным счастьем коллеги по сцене.
Певица тут же сообщила Гарику Харламову, что вместе с ней на шоу присутствуют ее прекрасные подруги – умницы и красавицы. Она настоятельно рекомендовала артисту обратить особое внимание на 25-летнюю блондинку Алену. Подруга "фабрикантки" не стала скрывать, что очень даже не против поближе познакомиться с юмористом.
При этом Мария Гончарук отметила, что пристально следит за Гариком Харламовым после того, как он вновь обрел свободу, ведь у нее есть подруги, и она хочет позаботиться об их счастье. Перспектива знакомства с очередной потенциальной невестой артисту не понравилась. Он заявил, что процесс сватовства напоминает ему шоу "Давай поженимся".
"Но мне туда нельзя, там Моргенштерн", – пошутил резидент Comedy Club.
Вероятно, певица поняла, что Гарик Харламов не настроен на знакомство, и решила уязвить его самолюбие. Девушка отметила, что, вообще-то, артист не такой уж и завидный жених – может только детей делать, да пузо отращивать.
Напомним, развод Кристины Асмус и Гарика Харламова состоялся в октябре этого года. Теперь паре предстоит разделить имущество. Также у бывших супругов подрастает дочь Настя, заботу о которой они делят поровну.
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