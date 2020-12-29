Жених нарасхват: Харламову сосватали эффектную блондинку

Гарик Харламов и Кристина Асмус заявили о разводе летом этого года. Пара отметила, что решение разойтись она приняла еще задолго до пандемии. После официального разрыва с женой артиста постоянно пытаются сосватать какой-нибудь красотке.

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