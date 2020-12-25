"Это для эстетики": Харламову сделали обрезание

Гарик Харламов откровенно рассказал о проблемах со здоровьем. Комик признался, что пережил мучительные боли.

Резидент Comedy Club поведал, что в юности ему сделали обрезание по настоянию отца. Это произошло не из-за религиозных соображений.

"Это для эстетики", – поделился юморист в ютуб-шоу Азамата Мусагалиева "Я себя знаю!". Операция прошла, когда Гарику Харламову было 14 лет. А еще у артиста был геморрой. Он отметил, что поначалу ты не признаешь проблему и пытаешься о ней не думать, а она продолжает усугубляться.

Гарик Харламов признался, что изрядно намучился и был вынужден обратиться к врачу. Он не мог сидеть и даже стоять. В итоге звезде сделали еще одну операцию. Но и это не последняя проблема со здоровьем знаменитости. Так, в какой-то момент из-за неправильного питания Гарик Харламов заработал камни в почках.

"Если пьешь напитки с большим количеством сахара, появляются камушки, а выходят они ужасно!", – поделился шоумен. В первый раз они вышли у комика в казино в Риге. Внезапно у артиста заболел живот, а в глазах потемнело.

Ранее Гарик Харламов опубликовал довольно депрессивный пост в своем инстаграм-аккаунте. Юморист сообщил, что у него совершенно нет предновогоднего настроения. "Возможно, оно есть только в детстве? Возможно, с возрастом все притупляется? Или это из-за того, что год отвратительный? Коронавирус этот…", – высказался он.

