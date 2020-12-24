"Выльет цистерну помоев": Харламова предостерегли от подлости Асмус

На днях звезда сериала "Инетрны" опровергла слова бывшего супруга Гарика Харламова о том, что их расставание произошло по общему согласию. Кристина Асмус сказала, что "устала и ушла" от мужа.
Светский обозреватель Лена Миро считает, что версия Гарика Харламова выглядела вполне прилично для обоих участников этой истории. Между тем, сказанное комиком, Кристина расценила как удар по репутации. Дескать, никто не захочет 32-летнюю актрису, если даже "жирный муж" ее отверг.
"Вся эта Асмус настолько смешна в своем возмущении, что я даже рада за Гарика – молодец, что развелся!" – сказала Миро. Обозревательница уверена, что звезда сериала "Интерны" еще "выльет цистерну помоев" на бывшего избранника. Мол, актриса только готовится нанести подлый удар комику.
Лена считает, что Кристина хочет все представить так, как будто Гарик валялся у нее в ногах и просил не оставлять его. Однако в этом случае она выглядит как женщина, которую можно уговорить на отношения без любви, что, по сути, является аморальным.
Блогер уверен, что в данном случае не имеет значения кто кого бросил. Кристине Асмус надо думать о будущем. Как заметила Лена Миро, Гарик Харламов давно начал подыскивать ей замену.
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