"Два чудака": Железняк и Хрусталев не сдержали эмоций перед Бабкиной

В инстаграм-аккаунте поклонников сериала "Сваты" появился снимок, сделанный на торжестве по случаю 70-летия Надежды Бабкиной. На кадре запечатлены актриса Олеся Железняк, которая сыграла в фильме Ларису Буханкину, а также один из ведущих шоу "Вечерний Ургант" Дмитрий Хрусталев.
Судя по снимку, две знаменитости не смогли сдержать эмоций и пустились в пляс около сцены. Поклонники, которые не ожидали увидеть такой дуэт, по-доброму посмеялись над актрисой и шоуменом. "Ого! Это очень смешно!", "Два чудака", – написали интернет-пользователи.
Напомним, спустя некоторое время после торжества Надежда Георгиевна была экстренно госпитализирована. Артистка, которая была в коме, не раз отмечала, что врачи буквально вытащили ее с того света. Есть мнение, что певица подхватила инфекцию именно на юбилее.
Ранее "Дни.ру" писали, что Надежда Бабкина нелестно высказалась о блогерах. Народную артистку не устраивает, что у многих инфлюенсеров нет профессионального образования.
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