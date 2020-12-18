Бабкина опустила блогеров: Зачем они нужны?!

Народная артистка России Надежда Бабкина не поддерживает своих коллег Николая Баскова и Филиппа Киркорова, которые записали совместные треки с блогерами Даней Милохиным и Давидом Манукяном. Певица не видит смысла в таком сотрудничестве. Более того, она не считает блогеров настоящими профессионалами.

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