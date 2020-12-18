Бабкина опустила блогеров: Зачем они нужны?!

Недавно Надежда Бабкина, которая нелестно отзывается о блогерах, зарегистрировалась в приложении "ТикТок". В беседе с журналистами артистка призналась, что решилась на такой шаг, потому что эта социальная сеть сейчас модная и популярная. Хотя особого смысла певица в ней не видит.
Бабкина считает, что сейчас люди буквально живут в интернете, поэтому ей приходится быть и в виртуальном мире. Говоря о совместной работе с блогерами, Надежда Георгиевна высказалась достаточно резко: "Зачем мне они нужны? С какой стати?". Артистка понимает, что после этого она популярнее не станет.
Также певицу не устраивает, что у многих блогеров нет профессионального образования. Мол, из-за отсутствия определенных знаний эти блогеры не знают, как правильно работать, сотрудничать.
Надежда Бабкина не может спокойно реагировать на то, что сейчас люди очень мало общаются друг с другом и предпочитают совместному времяпрепровождению интернет. Народная артистка отметила, что из-за Сети общество разрознено, проявляет агрессию, становится озлобленным, не принимает успех любого человека.
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