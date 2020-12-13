"30 набрала, не меньше": располневшую Железняк из "Сватов" сложно узнать

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова опубликовал видео, созданное в гримерной театра. Знаменитость сняла коллегу по цеху, 46-летнюю Олесю Железняк.
По мнению фанатов, звезда сериала "Сваты" сильно прибавила в весе. "Килограммов 30 набрала, не меньше", – заметили пользователи Сети. Впрочем, верные поклонники отмечали, что белая свободная сорочка, в которую была облачена Железняк, визуально увеличила ее формы.
Сама Олеся нисколько не стеснялась камеры. Судя по всему, звезда "Сватов" не страдает от комплексов. Железняк сообщила, что завела страницу в соцсети "Инстаграм". Микроблог ведет ее дочь. "Я там такая, с красными губами", – сказала знаменитость.
Как писали "Дни.ру", звезда сериала "Сваты" Олеся Железняк удостоилась звания "Заслуженный артист России". Соответствующий указ несколько дней назад подписал президент Владимир Путин.
Отметим, что не так давно актриса жаловалась на материальные трудности. Из-за пандемии звезда сериала "Сваты" реже выходит на сцену. Из-за карантинных ограничений играть приходится в полупустом зале. "Но ипотеку худо-бедно потихоньку выплачиваю", – сказала Олеся Железняк.
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