"Я хочу жить": Бабкиной открылась страшная тайна о госпитализированном сыне

2020 год оказался для Надежды Бабкиной непростым. Весной она была экстренно госпитализирована с подозрением на коронавирус. Поклонники артистки переживали за ее состояние, а близкие давали противоречивые комментарии СМИ. Возлюбленный исполнительницы Евгений Гор тогда опровергал все слухи о тяжелом состоянии звезды, а ее сын Даниил Заседателев рассказывал о том, что ее отвезли в больницу и диагностировали коронавирус.

Известно, что тогда состояние Надежды Бабкиной ухудшилось, и медики были вынуждены ввести ее в медикаментозную кому. У певицы обнаружили двухстороннюю пневмонию, и поместили ее в отдельный инфекционный бокс. Именно так она провела десять дней жизни, после чего была отключена от ИВЛ и переведена в реанимацию. Всего Бабкина лежала в больнице около месяца.

"Последние мои слова перед комой были: Я хочу жить, и я буду бороться!" – вспоминает Надежда Георгиевна. Она доверила свою жизнь медикам. Артистка считает, что ничто в жизни не бывает просто так, а потому и эта "остановка" была послана ей для чего-то. "Я перезагрузилась. В этом плане я боец", – рассказала она.

Про недуг Надежды Бабкиной знала вся ее семья. Оказалось, что пока народная артистка была в больнице, заболел ее сын. "Та же самая история – его увозят, кислород и прочее", – сказала звезда, отметив, что на поправку Даниил пошел очень быстро. "А я не знала, даже когда меня выписывали из больницы. От меня это скрыли", – поделилась исполнительница.

Сейчас Надежда Георгиевна чувствует себя хорошо. Однако она уверена: если просто переболеть и забыть – ничего не будет. Нужна правильная реабилитация, здоровье необходимо беречь.

