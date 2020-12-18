"Я хочу жить": Бабкиной открылась страшная тайна о госпитализированном сыне

Известно, что тогда состояние Надежды Бабкиной ухудшилось, и медики были вынуждены ввести ее в медикаментозную кому. У певицы обнаружили двухстороннюю пневмонию, и поместили ее в отдельный инфекционный бокс. Именно так она провела десять дней жизни, после чего была отключена от ИВЛ и переведена в реанимацию. Всего Бабкина лежала в больнице около месяца.
"Последние мои слова перед комой были: Я хочу жить, и я буду бороться!" – вспоминает Надежда Георгиевна. Она доверила свою жизнь медикам. Артистка считает, что ничто в жизни не бывает просто так, а потому и эта "остановка" была послана ей для чего-то. "Я перезагрузилась. В этом плане я боец", – рассказала она.
Про недуг Надежды Бабкиной знала вся ее семья. Оказалось, что пока народная артистка была в больнице, заболел ее сын. "Та же самая история – его увозят, кислород и прочее", – сказала звезда, отметив, что на поправку Даниил пошел очень быстро. "А я не знала, даже когда меня выписывали из больницы. От меня это скрыли", – поделилась исполнительница.
Сейчас Надежда Георгиевна чувствует себя хорошо. Однако она уверена: если просто переболеть и забыть – ничего не будет. Нужна правильная реабилитация, здоровье необходимо беречь.
Популярные темы форума
Какой вопрос вы задали бы Путину?
Путин лучший!
Психоанализ Клавы
В Алкашей вселяются черти
Я уважаю Президента России. Мне нравится то, что он делает в стране и в мире. Если это называется кремлеботом, то я кремлебот
Аватарки
Домашнее насилие
Конец
Продаем оптом перчатки нитриловые с доставкой до Вашего склада.
Телеконференция