"Год отвратительный": Брошенный Харламов обратился к народу

Юморист представил его как "философскую минутку". Он спросил у поклонников, есть ли у них ощущение Нового года. "Как это было раньше. За неделю до самого праздника уже все ходили немного новогодние. Прям ожидание было, что вот-вот случится чудо какое-то. Все обновится и расцветёт", – рассказал Харламов.
Он сообщил, что у него настроения нет совершенно, оно пропало. "Все атрибуты (елки, гирлянды, Деды Морозы) есть, а ощущение пропало. Возможно, оно есть только в детстве? Возможно, с возрастом все притупляется?" – задал читателям вопросы Гарик. "Или это из-за того , что год отвратительный? Коронавирус этот…" – высказался он.
Почитатели творчества артиста поддержали его и пообещали, что следующий год точно станет для него счастливым. Многие тут же принялись объяснять, почему, на их взгляд, все изменилось. "Потому что раньше отношение к Новому году было другое. Мандарины ели только на Новый год. А сейчас всего полно. Мы сами исчерпали ощущение праздника", – отметила подписчица. "Раньше все делали родители, а сейчас..", "Как я Вас понимаю!" – писали пользователи.
Напомним, на днях Кристина Асмус опровергла слова Гарика Харламова о разводе по общему согласию. Актриса рассказала, что "устала и ушла" от супруга. Ранее юморист утверждал, что расставание стало неизбежным из-за остывших со временем чувств.
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