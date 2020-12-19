Асмус в прошлом: Харламов предложил известной певице стать его девушкой

Гарик Харламов умеет тонко и иронично высказываться о разных жизненных ситуациях и даже собственная судьба стала для него предметом для шуток. После расставания с Кристиной Асмус, которое произошло летом 2020 года, на комика обрушилось множество сообщений от фанатов. Одни советовали мужчине постараться вернуть возлюбленную, другие – рекомендовали как можно скорее ее забыть и найти себе новую избранницу. Наконец, комик решился на важный шаг – сделал предложение о начале романа другой девушке, правда, в шутливой манере.
В эфире передачи "Comedy Club" юморист узнал о крупных финансовых заработках певицы Zivert и обратился к ней с деликатным вопросом. "А тебе не нужен молодой человек?", – произнес он в адрес привлекательной 30-летней звезды.
Поп-дива отреагировала на шуточный вопрос Гарика Харламова и заявила, что сейчас в отношениях не нуждается. Она добавила, что живет вместе с мамой, сестрой, собакой и пока не хочет начинать роман с молодым человеком.
Напомним, что юморист развелся с женой мирно и без взаимных претензий. Многие поклонники пары считали, что причиной разрыва между артистами стала запоминающаяся роль Кристины Асмус в фильме "Текст", но Гарик Харламов опровергал это предположение.
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