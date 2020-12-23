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Шоу-бизнес

"Никогда не говорила, что это общее решение": Асмус уличила Харламова во лжи

Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina
Вокруг развода Кристины Асмус и Гарика Харламова существует множество слухов. Юморист часто комментировал ситуацию, однако актриса избегала разговоров о причинах расставания. Видимо, пришло время.
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Посты об окончании отношений появились у супругов в июне. Они адресовали их друг другу, поблагодарив за все. Поклонники посчитали, что причиной разлада стал фильм "Текст". Поговаривали, что Гарик Харламов не смог пережить то, что Кристина снялась в откровенной постельной сцене с Иваном Янковским.

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Кристина Игоревна Асмус актриса

 Гарик Харламов

Гарик Харламов актер, телеведущий

Актриса больше не скрывает, что развод был ее решением. "Чужая семья – потемки 100%. Я устала, ушла от мужа и счастлива. Вам посоветовать, как жить и что делать? Я же наверняка знаю!" – высказалась актриса, попросив подписчиков прекратить выдвигать версии. Реакция пользователей была неоднозначной. Многие согласились со звездой, другие же написали, что раньше Кристина Асмус описывала ситуацию иначе.

Звезда ответила: "Я никогда и нигде не говорила, что это общее решение, потому что это вранье! Посмотрите мои посты с самого начала". Она также сделала отсылку к Гарику Харламову: "Я просто не хожу по интервью и разным подкастам, не делаю вбросы про общее решение, никому ничего не доказываю и не оправдываюсь. Мне это незачем. Мою самооценку никто не задевал".

Напомним, резидент Comedy Club действительно посетил несколько шоу и открыто говорил о причинах расставания. По его словам, они с Асмус – совершенно разные люди, а чувства со временем ослабли.

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Автор: 23 декабря 2020, 10:11 Источник: "СтарХит" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как разбилась красивая история любви Харламова и Асмус

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