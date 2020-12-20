"Точно от Гарика?": отцовство Харламова поставили под сомнение из-за неожиданной публикации Асмус

Говоря о разрыве отношений с Кристиной Асмус, Гарик Харламов признавался, что не знает, как сообщить столь печальную новость своей дочери. Комик и актриса боялись навредить детской психике. Смогли ли они объяснить Насте, почему мама и папа больше не живут вместе, пока неизвестно.
Судя по публикациям Асмус в "Инстаграм", девочка наслаждается счастливой жизнью. Например, недавно Кристина выложила снимок, на котором запечатлена вместе с дочерью. Актриса и ее наследница неожиданно показали свои акробатические таланты перед камерой. Хорошую растяжку Насти отметили поклонники.
Некоторые интернет-пользователи, увидев гибкость девочки, спровоцировали слух о том, что наследница Кристины не приходится Харламову родной дочерью.
"Слишком спортивная, чтобы иметь ДНК Харламова", "Настюшка точно от Гарика?", – процитировал интернет-пользователей POPCAKE.
Напомним, в сентябре дочь Гарика Харламова и Кристины Асмус пошла в первый класс. В День знаний рядом с Настей был только ее отец. Актриса не смогла появиться на столь важном мероприятии из-за съемок в шоу "Золото Геленджика", поэтому "проплакала всю ночь".
Популярные темы форума
Какой вопрос вы задали бы Путину?
Путин лучший!
Психоанализ Клавы
Я уважаю Президента России. Мне нравится то, что он делает в стране и в мире. Если это называется кремлеботом, то я кремлебот
Конец
Россия
Дом 2
Аватарки
Домашнее насилие
Дочь моя, благославляю тебя на брак