"Точно от Гарика?": отцовство Харламова поставили под сомнение из-за неожиданной публикации Асмус

О разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова стало известно в начале лета. Супруги не смогли сохранить брак даже ради шестилетней дочери Анастасии.

Говоря о разрыве отношений с Кристиной Асмус, Гарик Харламов признавался, что не знает, как сообщить столь печальную новость своей дочери. Комик и актриса боялись навредить детской психике. Смогли ли они объяснить Насте, почему мама и папа больше не живут вместе, пока неизвестно.

Судя по публикациям Асмус в "Инстаграм", девочка наслаждается счастливой жизнью. Например, недавно Кристина выложила снимок, на котором запечатлена вместе с дочерью. Актриса и ее наследница неожиданно показали свои акробатические таланты перед камерой. Хорошую растяжку Насти отметили поклонники.

Некоторые интернет-пользователи, увидев гибкость девочки, спровоцировали слух о том, что наследница Кристины не приходится Харламову родной дочерью.

"Слишком спортивная, чтобы иметь ДНК Харламова", "Настюшка точно от Гарика?", – процитировал интернет-пользователей POPCAKE.

Напомним, в сентябре дочь Гарика Харламова и Кристины Асмус пошла в первый класс. В День знаний рядом с Настей был только ее отец. Актриса не смогла появиться на столь важном мероприятии из-за съемок в шоу "Золото Геленджика", поэтому "проплакала всю ночь".