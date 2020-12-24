Организована доследственная проверка по делу отправленной в психбольницу Крючковой

Журналисты сообщали, что дочь отправила вдову Николая Крючкова в психбольницу из-за желания распорядиться трехкомнатной квартирой в центре столицы. "По факту возможных противоправных действий, совершенных в отношении 89-летней Лидии Николаевны Крючковой – вдовы народного артиста СССР Николая Афанасьевича Крючкова, организована доследственная проверка", – рассказала помощник руководителя ГСУСК Юлия Иванова. Следователи изучат все изложенные в публикации факты, после чего будет принято решение о дальнейших действиях.
Напомним, 19 декабря у дочери народного артиста Эльвиры и внучки Екатерины произошел конфликт на фоне наследства. Они написали друг на друга заявления в правоохранительные органы. Екатерина опубликовала фото в своем "Инстаграм", указав, что направляется в следственный комитет, чтобы "наказать одного очень нехорошего человека". Поводом для обращения внучки послужил тот факт, что ее мать специально отправила вдову Николая Афанасьевича в психбольницу, чтоб за время ее отсутствия реализовать свой план.
Ранее стало известно, что Лидия Крючкова пропала в октябре, а Екатерина не могла найти бабушку. "Мне пришлось обратиться к следователям в связи с пропажей бабушки. Только после этого мама сообщила: бабушка лежит в психиатрической больнице имени Алексеева", – делилась внучка народного артиста.
18 декабря Лидию Крючкову выписали из больницы. Сейчас три женщины живут вместе, но дочь артиста пытается выгнать Екатерину из дорогостоящего жилья.
Популярные темы форума
Дочь моя, благославляю тебя на брак
Россия
Дом 2
Кто такая Пусяша и чего она хочет?
Иностранные выражения и поговорки
За что можно любить Россию?
Внучка вышла замуж за деда
Конкурс на ядовитое колхозное остроумие
Телеконференция
Встаёт на женских персонажей из мультиков