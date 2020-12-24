Организована доследственная проверка по делу отправленной в психбольницу Крючковой

Журналисты сообщали, что дочь отправила вдову Николая Крючкова в психбольницу из-за желания распорядиться трехкомнатной квартирой в центре столицы. "По факту возможных противоправных действий, совершенных в отношении 89-летней Лидии Николаевны Крючковой – вдовы народного артиста СССР Николая Афанасьевича Крючкова, организована доследственная проверка", – рассказала помощник руководителя ГСУСК Юлия Иванова. Следователи изучат все изложенные в публикации факты, после чего будет принято решение о дальнейших действиях.

Напомним, 19 декабря у дочери народного артиста Эльвиры и внучки Екатерины произошел конфликт на фоне наследства. Они написали друг на друга заявления в правоохранительные органы. Екатерина опубликовала фото в своем "Инстаграм", указав, что направляется в следственный комитет, чтобы "наказать одного очень нехорошего человека". Поводом для обращения внучки послужил тот факт, что ее мать специально отправила вдову Николая Афанасьевича в психбольницу, чтоб за время ее отсутствия реализовать свой план.

Ранее стало известно, что Лидия Крючкова пропала в октябре, а Екатерина не могла найти бабушку. "Мне пришлось обратиться к следователям в связи с пропажей бабушки. Только после этого мама сообщила: бабушка лежит в психиатрической больнице имени Алексеева", – делилась внучка народного артиста.

18 декабря Лидию Крючкову выписали из больницы. Сейчас три женщины живут вместе, но дочь артиста пытается выгнать Екатерину из дорогостоящего жилья.

