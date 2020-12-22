Финалистку "Битвы экстрасенсов" хотят наказать за "изгнание бесов" из ребенка

Приняв участие в шоу "Битва экстрасенсов", люди со сверхъявственными способностями и те, кто выдает себя за таких, начинают проводить личные приемы и брать порой большие деньги за услуги. В большинстве случаев речь идет о мошенничестве, ведь многие клиенты в итоге не получают желаемый результат.

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