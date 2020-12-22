Финалистку "Битвы экстрасенсов" хотят наказать за "изгнание бесов" из ребенка

На днях в Сети появились кадры, на которых видно, как финалистка 20-го и участница 21-го сезонов шоу "Битва экстрасенсов" Ирина Игнатенко "изгоняет бесов" из ребенка. На видео с ритуалом экзорцизма обратила внимание адвокат Сталина Гуревич.
Юрист заметил, что ребенок кричит и рыдает от страха, а также задыхается от дыма. Рядом находятся трое взрослых людей, которые прижимают дитя к полу. Игнатенко прикрывала рот ребенка рукой.
По мнению Гуревич, участницу "Битвы экстрасенсов" можно привлечь к ответственности, если взять во внимание статью 117 Уголовного кодекса "Истязание". Если Игнатенко брала деньги за эту сомнительную услугу, то вполне уместно вспомнить статью 159 "Мошенничество".
Адвокат обратился в Следственный комитет. Гуревич призывает и других сотрудников правоохранительных органов заинтересоваться случившимся.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали о скандале на шоу "Битва экстрасенсов". Ведущего проекта Сергея Сафронова обвинили во взяточничестве. Мол, иллюзионист берет деньги с участников за подсказки на испытаниях. Дело дошло до иска в суд.
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