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Шоу-бизнес
Финалистку

Финалистку "Битвы экстрасенсов" хотят наказать за "изгнание бесов" из ребенка

Фото: instagram.com/irenablack_/
Приняв участие в шоу "Битва экстрасенсов", люди со сверхъявственными способностями и те, кто выдает себя за таких, начинают проводить личные приемы и брать порой большие деньги за услуги. В большинстве случаев речь идет о мошенничестве, ведь многие клиенты в итоге не получают желаемый результат.
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На днях в Сети появились кадры, на которых видно, как финалистка 20-го и участница 21-го сезонов шоу "Битва экстрасенсов" Ирина Игнатенко "изгоняет бесов" из ребенка. На видео с ритуалом экзорцизма обратила внимание адвокат Сталина Гуревич.

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 Битва экстрасенсов

Сюжеты Битва экстрасенсов

Юрист заметил, что ребенок кричит и рыдает от страха, а также задыхается от дыма. Рядом находятся трое взрослых людей, которые прижимают дитя к полу. Игнатенко прикрывала рот ребенка рукой.

По мнению Гуревич, участницу "Битвы экстрасенсов" можно привлечь к ответственности, если взять во внимание статью 117 Уголовного кодекса "Истязание". Если Игнатенко брала деньги за эту сомнительную услугу, то вполне уместно вспомнить статью 159 "Мошенничество".

Адвокат обратился в Следственный комитет. Гуревич призывает и других сотрудников правоохранительных органов заинтересоваться случившимся.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали о скандале на шоу "Битва экстрасенсов". Ведущего проекта Сергея Сафронова обвинили во взяточничестве. Мол, иллюзионист берет деньги с участников за подсказки на испытаниях. Дело дошло до иска в суд.

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Автор: 22 декабря 2020, 18:46 Источник: Super.ru ✓ Надежный источник

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