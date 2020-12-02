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Бабкина отказалась помогать больным ковидом

Бабкина отказалась помогать больным ковидом

Надежда Бабкина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Надежда Бабкина одной из первых в России переболела коронавирусной инфекцией. Звезда провела в коме около недели, а затем последовало длительное восстановление.
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Сейчас у певицы в организме содержится множество антител к ковиду, однако она отказалась делиться ими с нуждающимися. Артистка заявила, что не может сдать кровь, так как у нее не очень хорошие вены.

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Надежда Георгиевна Бабкина

Надежда Георгиевна Бабкина певица, ведущая, актриса

Напомним, донорская кровь нужна больным коронавирусной инфекцией для того, чтобы недуг скорее прошел за счет добавления антител. Многих переболевших ковидом просят поделиться плазмой, чтобы облегчить участь тех, кто еще находится на стадии инфицирования.

При этом Надежда Бабкина рассказала, что нужно делать, чтобы восстановиться после инфекции. Звезда заявила, что обязательно необходимо пройти курс реабилитации, причем желательно под присмотром специалистов.

Певица после победы над коронавирусом прошла курс физиотерапии, витаминов и массажа. Также артистка делала специальные дыхательные упражнения и зарядку.

Напомним, в марте Надежде Бабкиной исполнилось 70 лет. Звезда устроила небольшую вечеринку в честь юбилея, а вскоре после нее почувствовала себя плохо. Артистку срочно госпитализировали в клинику, ее состояние долго считалось серьезным – певица буквально была на грани между жизнью и смертью.

Автор: 2 декабря 2020, 18:37 Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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70-летняя Бабкина задрала ногу у всех на глазах

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Ну вот и правда открылась, Бабка переболела короной, а брехали что воспаление легких.
Гость
Ответить
естестннно отказалась.какие <цензура> антитела,если она ковидом не болела
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