Бабкина отказалась помогать больным ковидом

Сейчас у певицы в организме содержится множество антител к ковиду, однако она отказалась делиться ими с нуждающимися. Артистка заявила, что не может сдать кровь, так как у нее не очень хорошие вены.
Напомним, донорская кровь нужна больным коронавирусной инфекцией для того, чтобы недуг скорее прошел за счет добавления антител. Многих переболевших ковидом просят поделиться плазмой, чтобы облегчить участь тех, кто еще находится на стадии инфицирования.
При этом Надежда Бабкина рассказала, что нужно делать, чтобы восстановиться после инфекции. Звезда заявила, что обязательно необходимо пройти курс реабилитации, причем желательно под присмотром специалистов.
Певица после победы над коронавирусом прошла курс физиотерапии, витаминов и массажа. Также артистка делала специальные дыхательные упражнения и зарядку.
Напомним, в марте Надежде Бабкиной исполнилось 70 лет. Звезда устроила небольшую вечеринку в честь юбилея, а вскоре после нее почувствовала себя плохо. Артистку срочно госпитализировали в клинику, ее состояние долго считалось серьезным – певица буквально была на грани между жизнью и смертью.
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