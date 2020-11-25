"Я барахталась между жизнью и смертью": Бабкина откровенно о страшной болезни

Весной жизнь артистки оказалась под угрозой. Вскоре после того, как Надежда отпраздновала день рождения, она была госпитализирована. Медики диагностировали артистке коронавирус в тяжелой форме.
Две недели Бабкина находилась в коме. Звезда рассказала, что, "находясь в состоянии медикаментозного сна", она даже представить не могла, что в какой-то момент у нее начали отказывать органы. "Я барахталась между жизнью и смертью. Счет шел не на минуты – на секунды, а врачи никак не могли запустить сердце. Но случилось чудо – реаниматологам удалось восстановить сердечный ритм", – вспоминает исполнительница.
Надежда Бабкина вернулась домой совершенно неузнаваемой: она сильно похудела, а волосы потеряли прежний шик. По словам певицы, после выписки она практически сразу поехала к парикмахеру. Та была настолько шокирована, что "лишилась дара речи". "Еще бы, пять недель без покраски волос", – смеется Бабкина.
Артистка призналась, после страшной болезни она поняла главное: никто ни от чего не застрахован, может произойти всякое. Она уверена, что каждый должен подумать, для чего ему даны эти испытания, и как лично он может искупить свои грехи.
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