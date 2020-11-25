"Я барахталась между жизнью и смертью": Бабкина откровенно о страшной болезни

В этом году "казачка Надя" отметила круглую дату: ей исполнилось 70 лет. Безусловно, Надежда Бабкина выглядит сильно моложе, ее внутренняя энергия просто бьет ключом, а поразительному жизнелюбию может позавидовать любой подросток. Однако и у звезды бывали моменты отчаяния.

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