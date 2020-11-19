"Думала – порвет на части!": Бабкина откровенно о контакте с Кобзоном

Исполнительница до сих пор не может поверить в случившееся, ведь Иосиф Давыдович был для нее – как близкий родственник. Они дружили с 1974 года! "Как брат. Человек-скала, он сражался за жизнь до последних секунд. всегда, – говорит Бабкина. – Мы и мысли такой не допускали, что он должен уйти"
По словам Надежды Бабкиной, Иосиф Кобзон "мог отстоять любого". Однажды он помог и ей. "Как сейчас, помню свое шоковое состояние, когда меня не приняли в партию, – вспоминает артистка. – Ведь выучила наизусть партийный устав – на комиссии так рассказала, как песню спела. На все вопросы ответила. А меня выставили за дверь. Сказали: ты нам не подходишь. Почему не подхожу? Что я не так сделала?" Тогда сидевший в комиссии Кобзон посоветовал ей тихонько": Ты только помалкивай и на меня смотри. Я кивну – и ты молча кивай". И так экзамен был сдан"
Их связывало много личных и рабочих моментов. "Мы все состояли в одной концертной организации и очень дружили, – пишет она. – Огромная семья, многожанровая. Все вместе мы ездили на фестивали, в гастрольные туры. А вечером, когда еле живые возвращались в отель, каждый раз собирались в чьем-то огромном номере. И неважно, Иосиф там жил в роскошных апартаментах или кто-то другой, из Большого театра. До утра мы не могли наговориться".
Несколько раз они вместе выступали на сцене. Однажды Бабкиной очень захотелось импровизации. "Я предложила организаторам: давайте, Кобзон споет пару песен, потом выскочим мы и пойдем вокруг него хороводом. Шали раскинем, такую красоту наведем!" – вспоминает артистка.
Все отговаривали, боялись, что Иосиф Давыдович просто слова забудет от неожиданности, а она все равно осуществила задуманное. "Ох и расширились у него глаза! Он терпеть не мог неотрепетированные моменты. Я думала все, мне конец пришел. Сейчас порвет на части." – пишет Надежда Бабкина. Однако Кобзону понравилось.
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