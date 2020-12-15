"Вместе со мной – уже нет": молодой возлюбленный бросает Бабкину

70-летняя Надежда Бабкина в своей книге "Модная народная" рассказала об отношениях с избранником Евгением Гором, который младше нее на 30 лет. Исполнительница призналась, что в какой-то момент они решили больше не петь дуэтом и не появляться вместе на публичных мероприятиях и телешоу.

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