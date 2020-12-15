"Вместе со мной – уже нет": молодой возлюбленный бросает Бабкину

Звездная пара вместе уже 15 лет. Вокруг их отношений ходило немало слухов и пересудов, но влюбленные не обращают на это внимания.
Чтобы избежать пристального внимания к себе и сплетен, Надежда Бабкина и Евгений Гор решили больше ходить на светские вечеринки и съемки программ вместе. По словам певицы, ее избранник не хочет такой публичности. "Если его приглашают сниматься на телевидение одного – ходит, но вместе со мной – уже нет", – поделилась знаменитость.
Надежда Бабкина отметила, что спокойно относится к новостям о себе и не реагирует на слухи. А вот ее возлюбленный – человек деликатный и может воспринять все близко к сердцу.
Также в свое книге звезда вспомнила, как впервые увидела Евгения Гора в 2003 году в Саратове. Тогда начинающий артист тогда пел на музыкальном конкурсе, а она сидела в жюри. После выступления молодой человек сам нашел Надежду Бабкину.
После отъезда в Москву чувства к новому знакомому у исполнительницы не прошли. Через три месяца они вновь встретились, и Надежда Бабкина пригласила Евгения Гора переехать в столицу.
Напомним, что в марте 2020 года Надежда Бабкина впервые призналась, что не живет с Евгением Гором. При этом она по-прежнему в отношениях с музыкантом. Евгений Гор периодически навещает артистку в ее квартире.
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