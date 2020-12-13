Внебрачная связь Гафта наделала шума после смерти актера

Валентин Гафт умер 12 декабря 2020 года на 86 году жизни. Жизнь актера была такой непростой и яркой, что в ней было место и внебрачной связи с серьезными последствиями. После кончины артиста история о его коротком романе получила широкую известность.

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