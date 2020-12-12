"Виноват только я": о чем Валентин Гафт сожалел перед смертью

85-летний народный артист упрекал себя и свою бывшую супругу. По словам Валентина Гафта, именно и балерина Инна Елисеева способствовали скорейшему уходу умной и красивой девушки.
Известно, что пара развелась в 1980-м году. Наследница осталась жить с вечно гастролирующей матерью. Уже тогда Валентин Иосифович понимал, что совершил серьезную ошибку, оставив девочку с танцовщицей.
"Она мне жаловалась, что мать ей покоя не дает. Вот и затравила. Жалею только, что дочь Инне оставил.
Считаю, что в ее смерти виноват только я, тут даже не нужно ничего объяснять", – резюмировал Гафт.
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