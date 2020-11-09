"Я в горе": вдовец Легкоступовой объяснил любовные утехи в компании прелестниц

Недавно в Сети появились скандальные новости о том, что вдовец Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов был замечен в компании девушек спустя всего три месяца после смерти супруги. Яхтсмен прокомментировал информацию.

После загадочной смерти 54-летней певицы Валентины Легкоступовой на ее вдовца Юрия Фирсова обрушилась волна негатива. Мужчину чуть ли не обвиняли в смерти его супруги, ведь обстоятельства ее кончины очень странные. До сих пор не известно, от чего именно умерла звезда.

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Прошло три месяца после ужасной трагедии, и Юрий Фирсов решил отправиться в Турцию. Там то его и заметили в компании красоток.

Подруга Валентины Легкоступовой психолог Елена Перелыгина созвонилась с Юрием Фирсовым и выяснила подробности его жизни. По ее словам, Юрий отрицает любовные связи с новой спутницей, а, может, даже и не с одной.

"Я в горе. Мне непросто. Нам так было хорошо с Валей вместе, что говорить о других отношениях пока рано", – сказал Фирсов Перелыгиной.

При этом он не стал отрицать, что проводит время в компании девушек. Дело было в Мармарисе. Однако это были якобы не любовницы, а его коллеги по яхт-спорту.

исполнительница хита "Ягода-малина" умерла летом этого года. Она упала дома и получила черепно-мозговую травму. Ее госпитализировали, после чего она впала в кому. Через несколько лет она умерла. Дети артистки считают ее вдовца причастным к трагедии. Дочь Аннета Бриль заявила, что Юрий Фирсов спаивал ее мать, а когда она упала, даже не вызвал скорую.