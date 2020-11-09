Измена в машине и обещание исправиться: скандальная слава Артема Дзюбы

32-летний футболист Артем Дзюба второй день является персоной номер один в новостных сводках. Только ленивый не обсуждает кадры интимного видео с участием спортсмена. Между тем нападающий петербургского "Зенита" не в первый раз становится фигурантом скандальной истории.

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