Измена в машине и обещание исправиться: скандальная слава Артема Дзюбы

В 2015 году в объятиях Артема Дзюбы застукали теледиву Марию Орзул. Пикантности ситуации добавлял тот факт, что ведущая и спортсмен были на тот момент несвободны.
Папарацци стали свидетелями того, как Дзюба покидает гостиницу, где располагалась сборная России, ради свидания в машине Орзул. Кадры наделали много шума. Скандал поставил крест на браке телеведущей. Блондинке пришлось судиться за имущество, в том числе за Infiniti, в котором она изменяла мужу с Артемом.
Футболист, в свою очередь, вышел сухим из воды: ему удалось сохранить отношения с женой Кристиной. Супруга поступила мудро и простила изменника. Позже футболист клялся, что больше не совершит подобной ошибки. Дескать, ситуация с телеведущей стала для него отличным уроком.
Отметим, Кристина Дзюба – личность непубличная. Супруга знаменитости не дает интервью, не ходит по светским тусовкам, не участвует в благотворительных проектах. Ходят слухи, что Артем держит избранницу в ежовых рукавицах. Кристина занимается только домом и детьми. Девушка подарила спортсмену двоих сыновей, с которыми справляется без помощи няни. Комментировать интимное видео с участием Дзюбы, его избранница, судя по всему не будет.
С женой Артем Дзюба познакомился около десяти лет назад в канун Нового года. "У меня есть лучший друг – Иван Комиссаров (…). Кристина ему очень нравилась, он пытался за ней ухаживать. (…) За три-четыре дня ее завоевал. Получилось все спонтанно, конечно", – рассказывал спортсмен.
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