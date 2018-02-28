Красивая вдова улыбалась на прощании с Державиным Молодящаяся Казарновская утерла нос располневшей Стриженовой Дроздова и Серебряков блеснули на премьере Устюгова бросили в бассейн к брюнетке

Самое читаемое

Любовник снял сальную Волочкову без волос
Известная актриса отбила у Бузовой нового жениха
Джигарханян и Цымбалюк-Романовская снова живут под одной крышей
Эскортница Рыбка оказалась сестрой изнасилованной Шурыгиной
Осин пятый день находится без сознания
партнеры
Среда 28 февраля
Лента новостей
16:38
Певица Пелагея о разводе с мужем и проститутках
16:33
"Базарная девка": Собчак в прямом эфире довела Жириновского до бешенства
16:26
Шикарная жизнь устроившей секс-скандал с Розовским актрисы
16:07
Все надоело: Оставленная Джигарханяном жена уезжает в США
16:03
МОК помиловал Россию после унизительной Олимпиады
16:02
Уцелевшего в схватке с крокодилом жирафа сожрали львы (видео)
15:43
Россиянка взяла кредит под 900% и забыла о нем
15:36
У Порошенко нашли тайную связь с Россией
15:32
Красавица Чапман затмила скромную Безрукову
15:32
На перевале Дятлова без следа пропал турист
15:31
Главные скидки недели в онлайн-магазинах
15:24
Ученые назвали диету для избавления от депрессии
15:04
Переспавшая с Розовским звезда: Он оказался похотливым уродом
14:53
"Стыд и унижение": Вик Уайлд в ужасе приехал с Олимпиады
14:36
WADA загнало Россию в новую яму: что происходит?
14:34
Песни с того света: опубликован новый трек Эмми Уайнхаус
14:27
Отрезанные человеческие головы стали хитом
14:26
Беременная российская актриса перенесла клиническую смерть
14:25
Роднина отругала российского фигуриста за Олимпиаду
14:17
Сафронов стал жертвой гей-пары
14:15
Под Москвой три раза за ночь горел один дом
13:50
Любовник задушил 27-летнюю россиянку после свидания в лесу
13:44
Медики развенчали миф о точке G
13:44
Лолита зашлась от невиданной наглости и подлости знаменитой подруги
13:37
Купание в море признали опасным
13:34
Народ заорал от Бузовой с ребенком и юного кавалера
13:18
Найден город с запретом на смерть
13:00
Скончался известный советский кинорежиссер
12:59
Агутин о скандальных откровениях у Дудя: Получил кучу негатива
12:52
Мать Собчак заступилась за националиста с НТВ
12:51
Из "кокаинового дела" вылезли американские уши
12:49
Ученые предсказали скорый контакт с инопланетянами
12:45
Стильная Лядова утерла нос Ходченковой
12:42
Под Москвой мужчину застрелили из ружья
12:22
Французский хирург о русских девушках: Пора сдуваться
12:18
184-килограммовый манекенщик покорил мир моды
12:10
Пассажирка автобуса отсудила 165 тысяч рублей за ДТП
11:58
Настя Рыбка обозвала Викторию Боню "просроченной и поюзанной"
11:51
Бледанс о новом любовнике: Да, он мой!
11:34
Гость убил пенсионерку за вызывающее поведение
11:24
Яковлева выгораживает покалеченного сына-фрика
11:14
Фото настоящих героев: двое пожарных погибли при спасении детей из огня
11:09
Загитова подхватила вирус на Олимпиаде
11:00
Кто заменил Пелагею: появилось фото целующегося с брюнеткой Телегина
10:49
Google сможет предсказывать смерть
10:49
Toyota Hilux: когда обычного багажника мало
10:44
Розенбаума попросили из зала за непристойную песню
10:39
Ученые нашли способ продлить молодость
10:34
Создатель фильмов о Джеймсе Бонде умер в 97 лет
10:15
У подключенного к ИВЛ Гаркалина проблемы с ногами
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Коварный план Джигарханяна провалился
Томная красавица Цымбалюк-Романовская сводит с ума
Джигарханян и Цымбалюк-Романовская снова живут под одной крышей
Яковлева выгораживает покалеченного сына-фрика
Дочь Волочковой унизила Бузову
За что под Москвой задержали националиста с телеканала НТВ
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Фев. 28, 2018
просмотры: 123

Шикарная жизнь устроившей секс-скандал с Розовским актрисы

567

Молодая актриса Фатима Абаскулиева прославилась не столько своими ролями, сколько скандалом, который поднялся после ее рассказала о том, что когда была у студенткой Марка Розовского, по принуждению вступила с ним в половую связь. Розовский якобы позвал ее поговорить о дальнейшей карьере и сказал, что "должен почувствовать ее". Отметим, что представители самого режиссера уверяют, что это "ерунда", а сам Розовский даже студентки такой не помнит. Журналисты же решили выяснить, как живет яркая Фатима.

поделиться

комментарии

Красавица Чапман затмила скромную Безрукову

Рыжеволосая ведущая вышла в свет

567
567

Стильная Лядова утерла нос Ходченковой

Состоялась премьера нашумевшего фильма "Довлатов"

567

Спрятавшая живот Хилькевич взволновала Сеть

Актриса появилась на публике в свободном платье

567

Модель с шикарными формами показала все

Красотка явно не из стеснительных

567

Вопреки западным надеждам: кто ковал победы для России на Олимпиаде

Всего в Пхенчхане наши ребята завоевали 17 наград: два золота, шесть серебра и девять бронз

567

Как российские хоккеисты победу у немцев вырвали

Хроника триумфального завершения Олимпиады

567

Звезды "Дома-2" изменились до неузнаваемости после пластики

За многолетнюю историю телестройки звезды проекта не раз обращались к хирургу

567

Счастливая Загитова утешила рыдающую Медведеву

Россиянки завоевали золото и серебро Игр

567

На каких фильмах заработал Серебряков после переезда в Канаду

Актер возмутил россиян спорными высказываниями о стране и людях

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Бледанс о новом любовнике: Да, он мой!

Актриса призналась, что снова счастлива в любви
Шоу-бизнес

Лолита зашлась от невиданной наглости и подлости знаменитой подруги

Певица обозвала бывшую товарку "конченной"

Политика

"Мы готовим наступление": Крым решил пойти "войной" на Киев
Трамп вновь унизил красавицу-жену
Из "кокаинового дела" вылезли американские уши
Захлебнулся желчью: украинский министр оскорбил Москву и рухнул в обморок

Шоу-бизнес

Певица Пелагея о разводе с мужем и проститутках
Все надоело: Оставленная Джигарханяном жена уезжает в США
Переспавшая с Розовским звезда: Он оказался похотливым уродом
Беременная российская актриса перенесла клиническую смерть

Проишествия

Фото настоящих героев: двое пожарных погибли при спасении детей из огня
Пассажиры застряли в тоннеле московского метро
4-летний ребенок притворился спящим и выжил в кровавой бойне
Измена прямо на свадьбе: поцелуй свекра и невестки шокировал Сеть

Lifestyle

Актриса Карпова жаловалась на страшные боли перед смертью
Нарусова озвучила сумасшедшие цены на билеты в Большой театр
Топ-4 книг для подростков
Разведенная Михалкова рассказала о богатом любовнике из Парижа
Шоу-бизнес

Пытавшаяся покончить с собой Бондарчук оказалась в пограничном состоянии

Страсть вкупе с работой и обстоятельствами личной жизни оказалась опасной
Шоу-бизнес

Безутешную Безрукову передавали из рук в руки

Это делалось, чтобы ничего не случилось
Шоу-бизнес

Кто заменил Пелагею: появилось фото целующегося с брюнеткой Телегина

Народ теряется в догадках
Шоу-бизнес

Яковлева выгораживает покалеченного сына-фрика

Актриса сообщила о страшной ошибке

Гороскоп

У подключенного к ИВЛ Гаркалина проблемы с ногами
Екатерине Андреевой указали на любовницу мужа
Астрологический прогноз с 26 февраля по 4 марта
У Гуфа нашлись дети от разных женщин

Фоторепортажи

Отрезанные человеческие головы стали хитом
Стильная Лядова утерла нос Ходченковой
Спрятавшая живот Хилькевич взволновала Сеть
Модель с шикарными формами показала все

Спорт

Загитова подхватила вирус на Олимпиаде
ЧМ-2018 по футболу может пройти без сборной России
Украинский чемпион объяснил скандальные объятия с россиянином на Играх
В допинг-скандале с Крушельницким всплыла обманутая возлюбленная

Регионы

Трагедия в Казани: ревнивец убил отца троих детей после ссоры с женой
Россияне спасли замурованного в снегу щенка (видео)
В Пскове посетитель клуба устроил кровавую бойню из-за потерянного номерка
Совративший школьницу учитель избежал наказания
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru