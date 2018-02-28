Шикарная жизнь устроившей секс-скандал с Розовским актрисы

Молодая актриса Фатима Абаскулиева прославилась не столько своими ролями, сколько скандалом, который поднялся после ее рассказала о том, что когда была у студенткой Марка Розовского, по принуждению вступила с ним в половую связь. Розовский якобы позвал ее поговорить о дальнейшей карьере и сказал, что "должен почувствовать ее". Отметим, что представители самого режиссера уверяют, что это "ерунда", а сам Розовский даже студентки такой не помнит. Журналисты же решили выяснить, как живет яркая Фатима.
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