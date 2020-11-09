Березин обнародовал предсмертное желание Жванецкого

За несколько часов до смерти Михаил Жванецкий на своей странице в социальной сети "Инстаграм" опубликовал строки, в которых призвал россиян улыбаться, даже если это приходится делать через силу. "Улыбаться. Через силу. Фальшиво. Но обязательно улыбаться", – подписал сатирик снимок. Возможно, эти напутственные слова были написаны его близкими и родными.
Знаменитый диктор Владимир Березин был хорошо знаком с Михаилом Жванецким. "Во время нашей последней встречи он сказал мне: "Хочу успеть побыть простым стариком, хочу успеть понять, какая бывает жизнь без гастролей и концертов, пора заканчивать эту вечную гонку", – рассказал диктор о предсмертном желании писателя.
Напомним, в конце 2019 года писали, что у сатирика диагностировали рак предстательной железы. А в июне 2020-го Жванецкий жаловался, что в последнее время очень плохо себя чувствует. В итоге в начале октября сатирик завершил концертную деятельность из-за возраста и потери работоспособности. Он закрыл передачу "Дежурный по стране" и собственное ИП, существование которого больше не имело смысла. 6 ноября на 86-м году его сердце остановилось...
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