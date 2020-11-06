Не Михаил Михайлович: вскрылось настоящее имя скончавшегося Жванецкого

Уже сегодня говорят, что чистокровного еврея Михаила Жванецкого могут похоронить по иудейским обрядам и на еврейском участке Востряковского кладбища столицы. К тому же он никогда не скрывал своих корней и часто шутил на эту тему.
Михаил Жванецкий родился в еврейской в семье врачей. Его прошедшего войну отца-терапевта 1889 года рождения звали Эммануилом (Мане) Моисеевичем. Поэтому от рождения сатирик был вовсе не Михайловичем, а Эммануиловичем. Михаилом Эммануиловичем Жванецким. Вероятно, это имя и будет значиться на памятнике писателю, который может появиться уже через год.
Напомним, что ранее для зевак стала удивлением табличка на православном кресте, установленном на могиле актрисы Ирины Скобцевой – "Бондарчук Ирина Константиновна". Оказалось, все эти годы она по паспорту носила фамилию второго мужа.
Популярные темы форума
Какую бы вы выбрали?
Вы за Байдена или за Трампа?
Кому на Руси жить хорошо?
Дрожжина воровка и прохиндейка. Почему?
Порем своего сына.
Наказываю дочь ремнём.
Сколько лет вы планируете провести в браке?
дагестанцы ведут себя как звери
Сын 12 лет научился анонировать.
Вы бы разрешили себя покрыть?