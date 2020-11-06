Не Михаил Михайлович: вскрылось настоящее имя скончавшегося Жванецкого

Москва готовится к похоронам Михаила Жванецкого. В это время всплывают все новые подробности его жизни.

Уже сегодня говорят, что чистокровного еврея Михаила Жванецкого могут похоронить по иудейским обрядам и на еврейском участке Востряковского кладбища столицы. К тому же он никогда не скрывал своих корней и часто шутил на эту тему.

Михаил Жванецкий родился в еврейской в семье врачей. Его прошедшего войну отца-терапевта 1889 года рождения звали Эммануилом (Мане) Моисеевичем. Поэтому от рождения сатирик был вовсе не Михайловичем, а Эммануиловичем. Михаилом Эммануиловичем Жванецким. Вероятно, это имя и будет значиться на памятнике писателю, который может появиться уже через год.

Напомним, что ранее для зевак стала удивлением табличка на православном кресте, установленном на могиле актрисы Ирины Скобцевой – "Бондарчук Ирина Константиновна". Оказалось, все эти годы она по паспорту носила фамилию второго мужа.