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"Он лишился кислорода": коллега о причине ухода Жванецкого

Михаил Жванецкий. Фото: Andrei Ladygin/Russian Look/www.globallookpress.com
Писатель Семен Альтов выразил соболезнования в связи с кончиной Михаила Жванецкого. В интервью журналистам он рассказал о друге и коллеге.
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Семен Альтов тяжело переживает уход Михаила Жванецкого. Последний раз он видел коллегу на сцене два года назад. Концерт состоялся в "Октябрьском". По словам сатирика, после ухода со сцены месяц назад артист перестал получать энергию, которая была так нужна ему. Без выступлений он лишился кислорода.

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Названа предполагаемая причина смерти Жванецкого

"Он работал и работал в БКЗ до последнего времени, собирал полные залы. Он отдавал себя людям. <...> Это было для него как препарат ИВЛ", – сказал Альтов в беседе с ФАН.

Также он назвал Жванецкого врачом, который всегда ставил обществу и каждому человеку в отдельности точный и правильный диагноз, исцелял душу. Во время разговора с журналистами Семен Альтов не смог сдержать слез.

Ранее "Дни.ру" писали о предполагаемой причине смерти Михаила Жванецкого. О произошедшем рассказал директор писателя Олег Сташкевич.

Близкие, родные и коллеги сатирика ошарашены новостью о его смерти. Алла Пугачева, Максим Галкин, Владимир Познер, Ксения Собчак, Владимир Зеленский и многие другие выражают соболезнования в связи с невосполнимой утратой.

Народному артисту России и Украины было 86 лет. За месяц до смерти он объявил о завершении сценической карьеры.

Автор: 6 ноября 2020, 18:23 Источник: ФАН ✓ Надежный источник

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