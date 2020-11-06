"Он лишился кислорода": коллега о причине ухода Жванецкого

Писатель Семен Альтов выразил соболезнования в связи с кончиной Михаила Жванецкого. В интервью журналистам он рассказал о друге и коллеге.

Семен Альтов тяжело переживает уход Михаила Жванецкого. Последний раз он видел коллегу на сцене два года назад. Концерт состоялся в "Октябрьском". По словам сатирика, после ухода со сцены месяц назад артист перестал получать энергию, которая была так нужна ему. Без выступлений он лишился кислорода.

ПО ТЕМЕ Названа предполагаемая причина смерти Жванецкого

"Он работал и работал в БКЗ до последнего времени, собирал полные залы. Он отдавал себя людям. <...> Это было для него как препарат ИВЛ", – сказал Альтов в беседе с ФАН.

Также он назвал Жванецкого врачом, который всегда ставил обществу и каждому человеку в отдельности точный и правильный диагноз, исцелял душу. Во время разговора с журналистами Семен Альтов не смог сдержать слез.

Ранее "Дни.ру" писали о предполагаемой причине смерти Михаила Жванецкого. О произошедшем рассказал директор писателя Олег Сташкевич.



Близкие, родные и коллеги сатирика ошарашены новостью о его смерти. Алла Пугачева, Максим Галкин, Владимир Познер, Ксения Собчак, Владимир Зеленский и многие другие выражают соболезнования в связи с невосполнимой утратой.

Народному артисту России и Украины было 86 лет. За месяц до смерти он объявил о завершении сценической карьеры.