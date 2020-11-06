"Он лишился кислорода": коллега о причине ухода Жванецкого

Семен Альтов тяжело переживает уход Михаила Жванецкого. Последний раз он видел коллегу на сцене два года назад. Концерт состоялся в "Октябрьском". По словам сатирика, после ухода со сцены месяц назад артист перестал получать энергию, которая была так нужна ему. Без выступлений он лишился кислорода.
"Он работал и работал в БКЗ до последнего времени, собирал полные залы. Он отдавал себя людям. <...> Это было для него как препарат ИВЛ", – сказал Альтов в беседе с ФАН.
Также он назвал Жванецкого врачом, который всегда ставил обществу и каждому человеку в отдельности точный и правильный диагноз, исцелял душу. Во время разговора с журналистами Семен Альтов не смог сдержать слез.
Ранее "Дни.ру" писали о предполагаемой причине смерти Михаила Жванецкого. О произошедшем рассказал директор писателя Олег Сташкевич.
Близкие, родные и коллеги сатирика ошарашены новостью о его смерти. Алла Пугачева, Максим Галкин, Владимир Познер, Ксения Собчак, Владимир Зеленский и многие другие выражают соболезнования в связи с невосполнимой утратой.
Народному артисту России и Украины было 86 лет. За месяц до смерти он объявил о завершении сценической карьеры.
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