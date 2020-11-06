Жена Леонида Ярмольника сделала заявление из больницы

В конце октября супруга Леонида Ярмольника узнала, что заражена коронавирусом. Какое-то время артистка лечилась дома. Когда состояние жены знаменитости ухудшилось, ее забрали в больницу. Доктора диагностировали двустороннюю пневмонию.
Сегодня, 6 ноября, Оксана вышла на связь. Актриса сообщила журналистам, что смогла победить недуг. "У меня все хорошо, я здорова", - заметила она.
В медицинском учреждении жена Ярмольника провела четыре дня. Оксану уже выписывают. "Состояние было среднее, не тяжелое, все отлично", - поведала артистка.
Избранница телеведущего добавила, что в пандемию важно не забывать о средствах индивидуальной защиты. Отметим, что ранее со схожим комментарием выступил сам Леонид Ярмольник.
Напомним, Леонид и Оксана Ярмольник вместе уже более 30 лет. В этих отношениях актриса родила дочь Александру. Наследница уже подарила знаменитостям внука Петра. Леонид души не чает в мальчике.
Ходят слухи, что в прошлом, до брака с телеведущим, артистка крутила роман с советской звездой Владимиром Высоцким. В те годы Оксана носила девичью фамилию Афанасьева. Поговаривают, что она была с бардом вплоть до его смерти в 1980 году.
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