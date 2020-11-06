Галкин опубликовал редкое видео со Жванецким: Переживали сложные времена

Максим Галкин почтил память Михаила Жванецкого и опубликовал редкое архивное видео с его участием. Он с теплотой и грустью вспомнил, каким был великий артист, и поблагодарил его за творчество.
"Спасибо ему, что жили с его словом, смотрели на мир с его прищуром, переживали сложные времена с его острой мыслью", – написал в своем "Инстаграм" Максим Галкин.
Ранее высказалась о смерти Михаила Жванецкого и почтила его память Алла Пугачева. Она потрясена страшной трагедией. Смерть друга Примадонна назвала невосполнимой утратой.
Зимой этого года в СМИ появилась информация о том, что у Жванецкого рак предстательной железы. Однако сатирик опроверг эти слухи. По словам вдовы артиста, Михаил Михайлович тщательно следил за своим здоровьем.
Несмотря ни на что, в сентябре Михаил Жванецкий объявил об окончании сценической карьеры. Ему стало не под силу выступать. Позже директор артиста заявил, что о прекращении карьеры речи не идет, сатирик просто берет паузу на время эпидемии коронавируса.
Ранее "Дни.ру" писали, что Ксения Собчак поделилась впечатлениями о последних днях жизни сатирика. По словам ведущей, смотреть на него было больно.
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