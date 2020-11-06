Стало хуже: Ярмольник в больнице с двусторонней пневмонией

Согласно некоторым данным, в больницу попала супруга прославленного артиста Леонида Якубовича Оксана. Как выяснилось, она заболела еще в 25 октября, но лечилась дома. Однако сейчас ей стало хуже, прибывшие медики приняли решение госпитализировать Ярмольник.
Примечательно, что при осмотре выяснилось, что у Оксаны двусторонняя пневмония. Сейчас она находится под наблюдением. Пока сам Леонид Ярмольник никак не прокомментировал сообщение о госпитализации супруги.
Отметим, что Оксана Ярмольник известна не только как жена актера. Она дизайнер и художник по костюмам. Кроме того, по некоторым данным, супруга известного артиста изготавливает коллекционные куклы и прочие игрушки. Говорят, у нее даже есть собственная студия в центре Москвы, которую ей подарил супруг.
Леонид и Оксана Ярмольник в браке уже более 30 лет. Интересно, что до отношений с актером Оксана Афанасьева (это ее девичья фамилия) крутила роман с бардом, актером Владимиром Высоцким. Говорят, она была с ним вплоть до его смерти в 1980 году.
В браке с Леонидом Ярмольником Оксана родила дочь Александру. Она художник по стеклу, а еще изготавливает стеклянные скульптуры. Александра замужем, и вот шесть лет назад сделала именитых родителей бабушкой и дедушкой.
Сам Леонид Ярмольник в интервью не раз признавался, что души не чает во внуке Петре. "Я мечтал стать дедушкой. Я часто спрашивал свою дочь Сашу – мол, когда же ты меня осчастливишь? Но она серьезно и долго выбирала мужа. Несколько лет назад познакомилась с хорошим парнем Андреем, и они создали семью. На свадьбе уже была беременна, и мы все, счастливые, ждали прибавления. Мне было без разницы, кто родится – мальчик или девочка. Когда узнали, что будет внук, я предложил назвать его Иваном или Натаном – мне кажется, это красивые имена. Но все попытки были пресечены на корню Сашей и Андреем – так Петька стал Петькой. Вообще мое мнение в семье не особо важно. Даже иронизирую, что на работе меня все слушают, а дома я на последнем месте – где-то после собак", – рассказывал Леонид Ярмольник.
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