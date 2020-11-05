Оставившая шоу "Давай поженимся" Василиса Володина показала ребенка: Долгожданное счастье

Василиса Володина прославилась благодаря участию в брачном шоу "Давай поженимся". Но уже несколько месяцев как астролог перестала сниматься в передаче. Сейчас она консультирует дистанционно, причем не только за большие деньги, но и совершенно бесплатно. А новый пост у нее в аккаунте и вовсе вызвал бурную волну обсуждений.

"Долгожданное счастье" – так назвала фотографию Василиса Володина, на которой запечатлена вместе с мужем и маленьким ребенком, лежащим на ее руках. Отметим, что у именитого астролога двое детей. Старшая дочь Виктория уже довольно взрослая – ей 19 лет. А вот ее брату Вячеславу всего пять лет.

Собственно, именно с ним Василиса и снята. Отметим, что о своей второй беременности соведущая популярного шоу "Давай поженимся" предпочитала не распространяться до тех пор, пока прятать округлившийся живот стало невозможным. Незадолго до родов Василиса и вовсе ушла в декрет, покинув шоу. Впрочем, вскоре после рождения сына Володина вернулась к съемкам.

Сейчас, правда, астролог снова не работает в передаче. Василиса мотивировала свое решение боязнью заболеть и заразить своих близких коронавирусом. Судя по нынешней статистике, вряд ли астролог в ближайшее время приступит к работе на Первом канале.

Но сама Володина не сидит без дела. Она активно работает, причем и дистанционно тоже. Не секрет, что прогноз от самого популярного астролога страны стоит, по некоторым данным, от 140 до 300 тысяч рублей. Но часто Василиса дает и совершенно бесплатные данные всем заинтересованным.

Так, например, астролог посвятила пост всем парам, у кого есть проблемы с деторождением. Василиса назвала даты, когда у таких людей есть большой шанс зачать ребенка. Причем речь идет уже о 2021 годе. При этом Володина указала, что лучшее время начинается именно с мая. "Все, у кого зачатие до сих пор не получалось – дерзайте в эти часы с особенной смелостью и страстью! ❤️ Не пропустите", – призвала Василиса Володина.