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Шоу-бизнес

"Настоящая ссылка": сын раскрыл скандальную правду о супружеской жизни Конкина

Владимир Конкин. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/globallookpress.com
Владимир Конкин стал фигурантом череды скандалов после смерти дочери Софии. На сей раз его наследник Ярослав сделал шокирующее заявление об отношениях артиста с супругой – Аллой Львовной.
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Мужчина пришел на программу "Андрей Малахов. Прямой эфир", чтобы поделиться подробностями семейной жизни Владимира Конкина. По его словам, актер много лет изменял жене со своим директором Еленой Переслени. Сам артист подобные обвинения ни раз отрицал.

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Примечательно, что после смерти супруги в 2010 году Владимир Конкин официально не женился, а об Алле Львовне всегда отзывался с теплотой. Однако, по утверждению сына знаменитости, актер однажды решил сослать избранницу в загородный дом. По словам Ярослава, в какой-то момент жена практически уличила мужа в обмане и даже попросила покаяться перед образами за грех.

"Это была самая настоящая ссылка", – рассказал наследник Владимира Конкина. А однажды, уверяет сын артиста, его мама решила подружиться с Переслени в надежде, что та вскоре надоест супругу. Но это обернулось для Аллы Львовны крушением семьи. "В итоге Переслени ее выжила", – заключил Ярослав.

Как писали "Дни.ру", сын уже 12 лет не общается с Владимиром Конкиным. По словам Ярослава, отец как-то заявил, что ему не нужны дети и внуки. Что же касается дочери артиста Софии, то она тяжелее всех переживала смерть матери, скончавшейся от онкологического заболевания. После развода с мужем девушка осталась с маленькой дочерью на руках, но Елена Переслени наотрез отказывалась пускать ее по месту прописки.

Автор: 4 ноября 2020, 10:38 Источник: "Россия 1" ✓ Надежный источник

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